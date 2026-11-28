Marta Egea 28 NOV 2026 - 10:00h.

Nombres españoles como Concha, Lola, Pepa o Sole pueden tener significados completamente distintos en otros países

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MadridUn nombre puede ser muy habitual en nuestro país pero significar otra cosa completamente diferente en otro. Un ejemplo es Concha en algunos países de Latinoamérica, Pepa en República Checa o Lola en Filipinas. Aunque sean nombres perfectamente reconocibles, en otros idiomas pueden coincidir con palabras que designan animales, relaciones familiares o conceptos que no tienen nada que ver con su significado original.

Estas diferencias forman parte de uno de los fenómenos más curiosos del lenguaje: las coincidencias entre palabras de distintas lenguas y las variaciones de significado que existen incluso entre países que comparten el español. No siempre se trata de traducciones ni de nombres que hayan cambiado con el tiempo, sino de términos que suenan o se escriben igual y que, por casualidad o por su evolución histórica, han adquirido sentidos completamente distintos.

Concha y Paca, nombres con significados inesperados

Uno de los ejemplos más conocidos es Concha, un nombre usado tradicionalmente en España como forma familiar de Concepción. Aunque también hace referencia a la cubierta de determinados moluscos, su significado es más comprometedor al cruzar el Atlántico.

Según el ‘Diccionario de americanismos’ de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), en países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, la palabra “concha” se utiliza para referirse de manera vulgar a los genitales femeninos. En México, una concha también es un popular pan dulce que se reconoce por su característica cobertura azucarada.

Algo parecido pasa con Paca, el diminutivo tradicional de Francisca. En Brasil, la palabra ‘paca’ designa a un roedor americano y también se utiliza coloquialmente para expresar abundancia, con un sentido parecido a ‘mucho’. Curiosamente, el animal también tiene ese nombre en español.

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Lola y Tito, nombres que son parentescos

Las coincidencias son especialmente interesantes cuando viajamos a Filipinas, un país cuya historia lingüística está estrechamente relacionada con España. En nuestro país, Lola es un nombre femenino muy conocido que viene de Dolores, aunque también se usa de manera independiente. Sin embargo, en tagalo, una de las principales lenguas de Filipinas, ‘lola’ significa “abuela”. La palabra se usa tanto para referirse a la propia abuela como para dirigirse respetuosamente a una mujer mayor.

Otro ejemplo es Tito. En España puede utilizarse como nombre propio o apelativo familiar, mientras que en Filipinas ‘tito’ solo significa “tío”. La palabra procede precisamente del español y se utiliza como tratamiento para los tíos, y en ciertos contextos, para hombres adultos cercanos a la familia. En España, también se utiliza con este mismo significado.

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Pepa: nombre femenino en España pero masculino en República Checa

Uno de los contrastes más sorprendentes aparece con Pepa, una forma familiar de Josefa muy popular en España. Aunque actualmente es menos frecuente entre las generaciones jóvenes, es perfectamente reconocible como un nombre femenino.

En República Checa, sin embargo, pasa algo que puede sorprender: ‘Pepa’ es también una forma coloquial de Josef, equivalente a nuestro José, y se usa para referirse a los hombres.

Esto quiere decir que una española que se llame Pepa puede encontrarse con que su nombre se asocia habitualmente a un hombre en ese país. No es un error de pronunciación ni una traducción equivocada, sino una coincidencia entre dos tradiciones lingüísticas diferentes.

Ana, Mar y Sole: palabras cotidianas en otros idiomas

No todas las coincidencias provocan situaciones incómodas. Algunas simplemente resultan llamativas por la enorme diferencia entre sus significados. Ana, uno de los nombres femeninos más tradicionales de España, tiene un origen hebreo relacionado con la gracia o la misericordia. Sin embargo, su pronunciación coincide aproximadamente con la palabra japonesa ‘ana’, que quiere decir “agujero” o “hueco”.

Esto no significa que los japoneses interpreten automáticamente el nombre de una persona como esa palabra. En japonés, la escritura y el contexto permiten diferenciar los nombres extranjeros de los términos comunes. Pero, esa coincidencia fonética resulta curiosa.

Algo parecido pasa con Mar, un nombre femenino muy usado en España que hace referencia al mar y que también está vinculado a la tradición mariana. En inglés existe el verbo “mar”, que significa “estropear”, “dañar” o “deslucir” algo.Aunque su pronunciación no es exactamente idéntica a la española, la escritura sí coincide.

En Italia encontramos otro ejemplo ‘Sole’ diminutivo de Soledad. Para un italiano ‘sole’ es “sol”, el astro que ilumina nuestro planeta. La coincidencia es bonita porque transforma un nombre relacionado originalmente con la soledad con una palabra asociada a la luz y el calor.

Nacho y Mercedes: significan cosas muy conocidas

Algunos nombres españoles han adquirido una segunda identidad internacional por motivos históricos. Nacho, diminutivo de Ignacio, es también el nombre de uno de los aperitivos más populares de la gastronomía mexicana. En este caso, no es una simple coincidencia ya que este plato nació en 1943 cuando en Piedras Negras, México, Ignacio “Nacho” Anaya preparó una combinación de tortillas, queso y jalapeños para unas clientas. La elaboración se conoció inicialmente como ‘Nachos Especiales’ y terminó popularizando con el nombre de su creador.

Con Mercedes pasa algo parecido, aunque el resultado fue completamente distinto. En España es un nombre femenino tradicional, pero en gran parte del mundo se asocia rápidamente con la conocida marca de automóviles. En este caso, el nombre también dio origen a la marca, ya que la hija del empresario Emil Jellinek usó el nombre de su hija Mercédèspara nombrar a los vehículos con los que competía a finales del siglo XIX. Más tarde, se convirtió en la marca que todos conocemos.