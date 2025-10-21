Redacción Euskadi 21 OCT 2025 - 04:00h.

A partir del 18 de noviembre en la mayoría de sus puestos se aceptará el pago con bitcoin

Tailandia aceptará criptomonedas de extranjeros en un plan piloto para impulsar el turismo

BilbaoEl primer mercado municipal de España y de Europa que aceptará el pago con bitcoin está en Euskadi, en concreto, en Vizcaya. Barakaldo hace historia al dar un paso en firme en la revolución digital del comercio de proximidad. Será a partir del 18 de noviembre. La apuesta de ABK Asociación Barakaldo de Comercio, Hostelería y Servicios brinda un titular a las criptomonedas alejado de estafas o engaños.

La criptomoneda, también llamada moneda virtual, es un tipo de moneda digital que solo existe electrónicamente. Una de las más conocidas es el bitcoin, precisamente los clientes del mercado municipal de abastos de Barakaldo serán los primeros de Europa en poder pagar con bitcoin la fruta, verdura, el pescado o la carne que adquieran en este establecimiento.

En las pescaderías del mercado de abastos de Barakaldo (Vizcaya) los más frescos ejemplares aguardan en hielo a que los clientes decidan llevárselos a casa, la fruta y verdura propia de la temporada tiñen de naranjas, verdes y el marrón de las castañas las estanterías de sus puestos mientras que las carnicerías exhiben las piezas de carne más apetitosas en sus vitrinas.

Así se paga con bitcoin

Comprar cualquiera de estas viandas, hasta ahora, era posible pagando en metálico, con tarjeta de crédito y los más modernos, con el simple gesto de acercar el móvil al datáfono. En menos de un mes, a estas modalidades de pago se sumará el de las monedas virtuales. Tal y cuál.

El mercado municipal de bastos de la localidad fabril vasca será a partir del 18 de noviembre el primero de la Unión Europea en aceptar el pago en bitcoins. Una herramienta de pago virtual que se aceptará en la mayoría de los puestos de venta y que funcionará de forma parecida al pago con tarjeta, es decir, con un código QR, incluyendo una pequeña comisión, como con las tarjetas.

La iniciativa está promovida por la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Barakaldo (ABK) en colaboración con el propio mercado, y aunque se cree que la clientela, al menos de momento, seguirá pagando mayoritariamente en metálico o con tarjeta, lo cierto, es que una treintena de comerciantes han recibido la formación específica para integrar la criptomoneda como método de pago.

Qué son las criptomonedas

El Banco de España define las criptomonedas, también llamadas monedas digitales o virtuales, como instrumentos de pago sin soporte físico, basadas en un algoritmo matemático, el 'blockchain' o la cadena de bloques.

Estas monedas virtuales no están respaldadas por un banco central que asegure su valor y su precio varía en función de cambios en la oferta y demanda. Tampoco es obligatorio aceptarlas como medio de pago ni pueden considerarse como depósito de valor ni unidad de cuenta estable. Por este motivo, las criptomonedas "no compiten con el dinero oficial, sino que son considerados como activos especulativos de alto riesgo".

Entre las criptomonedas más conocidas, destaca el bitcoin, pero existen miles de criptomonedas más usadas como activos especulativos.