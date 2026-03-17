Maitena Berrueco 17 MAR 2026 - 13:33h.

La mayoría sindical vasca reclama un SMI propio de 1.500 euros mensuales en 14 pagas

Así queda el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026: 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas

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BilbaoParar Euskadi para exigir un SMI propio de 1.500 euros al mes en 14 pagas es el objetivo de los sindicatos vascos. Con esa premisa, Comunidad Autónoma Vasca y Navarra protagonizan una huelga general que está dejando algunos sabotajes en la red ferroviaria que han afectado a la circulación de trenes y sentadas que han cortado el tráfico en los accesos, por ejemplo a Bilbao a primera hora de la mañana, y a polígonos industriales. También ha habido piquetes a las puertas de la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.

Bajo el lema 'El salario mínimo aquí se fija en 1500 euros' y convencidos que los 1.221 euros del salario mínimo actual no alcanzan en Euskadi, la mayoría sindical vasca llama a echarse a las calles en una jornada repleta de movilizaciones, manifestaciones y actos de protesta. Los convocantes ya hablan de "éxito" y amplio seguimiento, pero también se han registrado incidentes.

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Aunque en las capitales algunos comercios hoy no han levantado la persiana, otras tiendas han abierto con normalidad y finalmente han tenido que echar el cierre ante la presión de los piquetes, como ha ocurrido en el Primark de Gran Vía, en la capital vizcaína. En algunas tiendas se han producido destrozos, como en el Pull and Bear de esa arteria bilbaína, lo que ha extendido la presión al resto para bajar la persiana.

UGT y CCOO, descolgados

Los sindicatos hablan de un amplio seguimiento de los paros, sobre todo en la Educación, donde los colegios están abiertos pero sin servicio de comedor. ELA, en concreto, asegura que “la huelga está siendo un éxito en el sector industrial”, especialmente en Guipúzcoa. En lo que al transporte público se refiere, muchas líneas no están operativas: es el caso de Euskotren y Metro Bilbao. Lo mismo ocurre, en Gipuzkoa, con Donostibus y Hiribus Zarautz.

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La mayoría sindical vasca, ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde ha convocado este martes 17 de marzo una huelga general para exigir un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi. Reivindican un SMI de 1.500 euros mensuales en 14 pagas y que su actualización anual se decida en los parlamentos vasco y navarro, y no en Madrid. Muy lejos de los 1.221 euros brutos al mes del salario mínimo actual en España. El paro ha recabado el apoyo explícito de más de 1.750 comités de empresa y un centenar de agentes sociales.

La mayoría sindical vasca respalda la convocatoria de huelga con el apoyo de los sindicatos nacionalistas y de la que se han descolgado UGT y CCOO que no secundan el paro, porque creen que la vía para conseguir un SMI propio en Euskadi debe ser la negociación colectiva.

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Manifestaciones

En la capital alavesa, la manifestación principal partirá a las 12.30 horas de la plaza Bilbao, allí se unirán las tres columnas de manifestantes que han partido respectivamente desde la sede del Gobierno vasco en Lakua, El Boulevard y Esmaltaciones

La marcha principal en Bilbao también saldrá a la misma hora, las 12.30 horas, desde la plaza Elíptica y por la tarde, a las 17.30 horas, desde Diputación. Mientras que en Guipúzcoa, una de las citas centrales del día es la manifestación convocada a las 12.30 horas en Pío XII, en Donostia.