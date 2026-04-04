Maitena Berrueco 04 ABR 2026 - 18:30h.

La ancorería AinguraOla es una forja viva y experimental para construir anclas al modo de hace cinco siglos

Así será el trabajo del cocinero que se enrole en el ballenero vasco del siglo XVI para atravesar el Atlántico "como hace 500 años"

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San SebastiánEl astillero-museo Albaola lo mismo replica un ballenero hundido hace cinco siglos que recupera un oficio extinguido: el de los herreros que forjaban las grandes anclas de hierro que equipaban los galeones del siglo XVI. La ancorería Aingura Ola "está ya encendida" y es actualmente, "el único lugar del mundo" en el que se muestra este oficio y las técnicas de construcción que se empleaban en la época. Un buen plan para disfrutar esta Semana Santa, cuando hasta el 6 de abril, se podrá visitar este taller hasta las 18:00 de la tarde.

El pasado mes de noviembre, en la bahía de Pasaia se vivía la botadura de la réplica del ballenero vasco San Juan, contruído a mano y pieza a pieza, a imagen y semejanza del navío hundido hace casi cinco siglos frente a la costa de Canadá. Sus restos fueron localizados en 1978 y su hallazgo inspiró, hace más de una década, la construcción de una réplica de aquel barco vasco en el astillero Albaola de Pasaia, siguiendo técnicas de la época.

La legendaria nao San Juan, de casi 30 metros de eslora, demostró hace cinco meses que flotaba pero aún era un cascarón vacío a la espera de ser equipado con alrededor de cuatro kilómetros de cabos, dos juegos de velas (de 600 metros cuadrados, cada uno), anclas forjadas, chalupas balleneras, calderos de cobre, barricas y otros pertrechos, replicados con materiales y técnicas de época que conformarán un galeón vasco del siglo XVI realizado con el máximo rigor histórico.

Un oficio extinguido

Precisamente, replicar las grandes anclas de hierro forjado, como las originales que llevaba el ballenero hundido se topó con un obstáculo: la búsqueda de algún taller o herrero capaz de fabricar las anclas como se hacía hace cinco siglos resultó infructuosa, ese procedimiento de fabricación de grandes anclas está completamente extinguido.

Albaola Itsas Kultur Faktoria podría haber optado por recurrir a anclas de hierro colado imitando la forma de las originales, tal y como hacen actualmente las embarcaciones históricas. Pero no, estando por medio esta factoría marítima vasca, se optó por poner en marcha un taller, a estilo y semejanza, de los que en el siglo XVI fabricaban las anclas forjadas para los galeones.

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En la ancorería AinguraOla, se modela el hierro caliente a golpe de martillo sobre un yunque, dando forma a las anclas con las que luego los navíos se echaban a la mar. La nueva forja experimental permitirá construir las anclas del galeón San Juan y reivindicar la relevancia del País Vasco como gran productor de componentes para la industria naval desde la Edad Media. Ya en el siglo XVI, el País Vasco destacaba como uno de esos pocos centros capaces de fabricar anclas de gran tamaño, esenciales para los galeones, cada vez mayores, utilizados tanto en la guerra como en el transporte de plata y mercancías desde América.

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El museo astillero ofrece al visitante un nuevo espacio vivo y experimental, en el taller se ha instalado una forja de grandes dimensiones, equipada con la misma maquinaria de la que disponían las grandes ancorerías vascas de los siglos XVI al XIX. Los herreros de Albaola, formados en la Escuela de Herreros Ramón Recuero de Toledo, han colocado las fraguas y pescantes, así como un gran martillo pilón que ha sido forjado por ellos mismos. Se ha instalado, también, un fuelle histórico del último fabricante da hachas artesanas de Guipúzcoa, Hachas Jauregi.