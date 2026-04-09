Maitena Berrueco 09 ABR 2026 - 18:30h.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 6 de abril la declaración de Eibar como Lugar de Memoria Histórica

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San SebastiánHace 95 años, Eibar fue la primera ciudad del Estado en proclamar la Segunda República. El 14 de abril de 1931, a las seis de la mañana, el Ayuntamiento guipuzcoano se reunió en pleno para firmar el Acta de Proclamación de la Segunda República, en atención a los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril y la abdicación del rey Alfonso XIII. Eran exactamente las siete menos diez de la mañana cuando se izó la bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento armero, en la plaza Unzaga. Eibar acababa de entrar en la historia al ser la primera ciudad en anunciar la II República. Casi un siglo después, la villa armera ha sido declarada como Lugar de Memoria Democrática, por su defensa de la legalidad republicana y los crímenes de lesa humanidad sufridos.

Aunque la decisión del Gobierno se conoció a principios de año ha sido este mismo mes de abril, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que se declara la localidad guipuzcoana de Eibar como Lugar de Memoria Democrática. La distinción, incluye al municipio en su conjunto y a la Plaza Unzaga en particular, y reconoce el “compromiso ciudadano con la democracia y el constitucionalismo”, su lucha por los derechos humanos y las libertades.

Eibar es un símbolo de resistencia democrática, tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, “permaneció leal al Gobierno legítimo” y se convirtió en víctima de la violenta represión que la consideraba un “objetivo estratégico y simbólico de la ofensiva sublevada”, sufriendo “bombardeos sistemáticos e indiscriminados, incluidos ataques de ‘bombardeo de alfombra’ y el uso de bombas incendiarias por parte de la aviación alemana e italiana, que causaron numerosas víctimas civiles y devastación urbana”. La resolución publicada ahora por el BOE advierte de que estos ataques constituyen "crímenes de lesa humanidad por dirigirse contra la población civil y utilizar el terror como instrumento de guerra".

Eibar se suma así a los otros lugares de Memoria Democrática declarados en Euskadi, como son: Gernika; la iglesia de San Francisco de Vitoria escenario de la matanza del 3 de marzo; el Puente Avenida de Irún, símbolo del exilio y la huida de miles de personas durante la Guerra Civil de 1936, o la prisión de Saturraran, cárcel franquista de mujeres de 1938 a 1944.

Celebraciones

La agenda de actividades organizadas entre el 14 y el 26 de abril incluye la colocación de una placa en la casa consistorial que pondrá en valor esa denominación y charlas con la participación de ponentes como Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paquita Sauquillo

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El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha subrayado la importancia de esta cita: “Eibar tiene el orgullo y la responsabilidad histórica de ser la primera ciudad en proclamar la II República. Esta conmemoración no es solo un acto de recuerdo; es un momento para reflexionar sobre los valores democráticos que nos han traído hasta aquí y sobre la importancia de transmitirlos a las nuevas generaciones. Queremos que la ciudadanía viva esta memoria de manera activa: que participe, que cuestione, que aprenda y que se inspire para fortalecer nuestra democracia hoy. Programas como el que hemos preparado desde el Ayuntamiento con tanto mimo nos permiten combinar historia, cultura y educación en un diálogo abierto entre el pasado y el presente, mostrando que los avances sociales, la igualdad y la participación ciudadana siguen siendo retos actuales y compartidos”.

El programa arrancará el 14 de abril a las 10:30 en la Plaza de Unzaga, reconocida como Lugar de Memoria, con un acto institucional en el que estará presente el Secretario de Estado de Memoria Democrática. Durante el acto, se procederá a la colocación de una nueva placa en el Ayuntamiento que reconoce a Eibar como Lugar de Memoria Democrática. Ese mismo día, por la tarde, el Coliseo acogerá una mesa redonda bajo el título 'Avances sociales de la II República y el papel de las mujeres”, en la que participarán Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paquita Sauquillo, moderadas por Irene Hernando.

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Las jornadas continuarán el 15 de abril en Portalea con una conferencia sobre educación y cultura en la II República, centrada en el proyecto pedagógico de Antonio Benaiges. Los días día 16 y 17, el teatro tomará protagonismo con la representación de la obra 'Ahotsa(k)' en el Coliseo y en Untzaga, respectivamente.

El programa incorpora también propuestas para todos los públicos. El 18 de abril se celebrará la actividad grupal 'Altxorraren Bila', una búsqueda del tesoro en torno a la historia republicana que se podrá hacer en cuadrilla, en familia o con amigos, mientras que los días 19 y 26 de abril se organizarán visitas guiadas en castellano y euskera sobre la proclamación de la II República, con salida desde Untzaga.

El ciclo se cerrará el 21 de abril con una conferencia en Portalea a cargo de Patxi Juaristi Larrinaga sobre el desarrollo social de la II República en Euskadi.