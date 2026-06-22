Maitena Berrueco 22 JUN 2026 - 05:29h.

La Unidad de Desactivación de Explosivos, ha simulado el hallazgo de cultivos y plantas infectadas con una bacteria

Alberto, el ertzaina que salvó a una menor que amenazaba con tirarse al vacío en Bilbao

Compartir







BilbaoA las amenazas ya existentes como el ciberterrorismo o el bioterrorismo, se suman nuevas formas de violencia como es el agroterrorismo, consistente en la introducción o liberación deliberada de patógenos o plagas en cultivos y ganado. Una fórmula con la que los agroterroritas podrían causar importantes daños a la economía de un país y causar desestabilización social.

La Ertzaintza se prepara para poder hacer frente al que ya se conoce como bioterrorismo de segunda generación. Si hubiera en Euskadi un incidente crítico con riesgo biológico y químico, ¿Cuál sería la capacidad de respuesta de los diferentes equipos técnico-policiales?, ¿habría una buena coordinación o podría mejorarse? A estas cuestiones ha tratado de dar respuesta la propia Policía Vasca con un simulacro organizado en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute.

Durante cuatro horas, los agentes de distintas unidades policiales se han coordinado para neutralizar una emergencia de agroterrorismo con eficaces acciones técnico-policiales.

Un laboratorio biológico para envenenar viñedos

El ejercicio ha partido de una intervención policial en un inmueble ante las sospechas de que pudiera albergar una instalación para el procesamiento de sustancias estupefacientes. Tras la detención simulada en el lugar de tres personas, en el posterior registro, los equipos intervinientes han localizado en el interior productos químicos susceptibles de ser utilizados en la fabricación de explosivos, así como un vivero clandestino con plantas, medios y elementos necesarios para su desarrollo.

Ante este hallazgo, el planteamiento inicial de un posible laboratorio de síntesis de drogas ha derivado hacia un escenario más complejo, con indicios de laboratorio biológico y presencia de sustancias químicas. Por este motivo, se ha movilizado a la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza, especializada en actuaciones ante riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A partir de ese momento, el perímetro de seguridad ha sido modificado y se ha instalado un puesto de mando desde donde se han coordinado las actuaciones necesarias para la valoración, control y neutralización del incidente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La intervención de los efectivos especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos ha permitido confirmar la presencia de un cultivo infectado con Xylella fastidiosa, bacteria responsable de enfermedades con efectos graves en distintas especies agrícolas. En este supuesto, la finalidad del laboratorio agroterrorista simulado habría sido el envenenamiento de viñedos.

Respuesta coordinada

En la práctica han participado diferentes recursos de la Ertzaintza liderados por la Unidad de Desactivación de Explosivos. Entre ellos, patrullas de Protección Ciudadana de la comisaría de Vitoria, agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Araba, efectivos de las Unidades Canina, de Brigada Móvil y de Intervención, con el apoyo de la Sección de drones de la Unidad de Vigilancia y Rescate, todos coordinados por el Centro de Mando y Control (CMC).

El ejercicio ha contado, asimismo, con la participación y colaboración de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica, RELAB, representantes del ámbito de agricultura y sanidad vegetal, Neiker, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y la Academia Vasca de Policía y Emergencias. También han asistido como observadores el alumnado del curso de agentes de la escala básica de la Euskal Polizia y especialistas de la Academia de la Policía Nacional Francesa.