José Rocamora 29 JUN 2026 - 16:56h.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cree que este aumento se debe a un mayor número de casos se ponen en conocimiento de la Justicia

La lacra de la violencia machista en España: casi un asesinato al día, el ritmo de la tragedia esta semana

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El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los tres primeros meses del año (50.911) aumentó un 6,36 % en relación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo bajaron un 2,5 % las órdenes de protección solicitadas, mientras que la disminución de las acordadas se situó en un 1,8 %.

Un 3,75% más que el año anterior

Así se desprende de los datos publicados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recogidos por Europa Press, que muestran 45.220 mujeres víctimas de violencia machista, un 3,75% más que el año anterior.

En este sentido, revela que del total de mujeres que formularon denuncias como víctimas de la violencia machista durante el primer trimestre del año (45.220), dos terceras partes (60,73%) tenían nacionalidad española y el 39,27% restante procedían de otros países. El número de menores (hijos de las mujeres denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 107. De ellos, el 72,90% tenían nacionalidad española.

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La tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5; Canarias, con 23,4; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2; y Andalucía, con 18,8.

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Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; La Rioja, con 15, y Castilla-La Mancha, con 17,4.

El informe también recoge que 5.337 mujeres víctimas (el 11,8% del total) se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 8,63% más que las que lo hicieron en los tres primeros meses de 2025. Del total de mujeres que renunciaron a declarar, 2.953 eran españolas y 2.384 tenían otras nacionalidades.

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La proporción de denuncias presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, ha aumentado hasta el 75,01% del total (hace un año fueron el 70,49%). Mientras, los familiares de la víctima presentaron 990 denuncias ante el juzgado y en comisaría (1,94% del total); los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado sumaron 3.222 (el 6,33%) y las denuncias de servicios de asistencia y terceros en general, 1.512, representaron el 2,9% del total. Los atestados llegados a los órganos judiciales por intervención policial directa fueron 7.002, el 13,75% del total.

Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el primer trimestre de 2026, tal y como ocurrió hace un año. Así, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (TI) y las Secciones en funciones de guardia recibieron 10.853 peticiones, un 2,5% menos que un año antes, y adoptaron 7.417 órdenes y medidas de protección, un 1,8% menos. En toda España, se dictaron 20,47 órdenes de protección por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género (en el primer trimestre de 2025 fueron 21,6).

13.886 medidas judiciales penales

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 13.886 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). De ellas, 10.961 (79%) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 2.925 (21%), como medidas cautelares.

En el ámbito penal, las medidas más frecuentes fueron la prohibición de comunicación con la víctima (5.537), que representaron el 70,57% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y las órdenes de alejamiento (5.330), que equivalen al 67,16% del total.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.520 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. De ellas, 4.173 (92%) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 347 (8%), como medidas cautelares.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.352), que representaron el 20,05% del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas, y la suspensión del régimen de visitas (935), el 13,97% del total de adoptadas. Otras medidas civiles fueron la atribución de la vivienda (805) y la suspensión de la guardia y custodia (723). Las Secciones de Violencia sobre la Mujer adoptaron también 38 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 207 casos suspendieron la patria potestad.

Por otro lado, el informe refleja que los órganos judiciales (Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia y Audiencias Provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del año un total de 15.474 sentencias. El 81,78% de esas resoluciones (12.655) contenían un fallo condenatorio, lo que supone ocho de cada diez sentencias. Fueron absolutorias un total de 2.819 sentencias, el 18,22% de las dictadas.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en las Secciones de Violencia sobre la Mujer, con el 93,19% sobre el total de sentencias dictadas. Las audiencias provinciales dictaron sentencias condenatorias en el 80,46% de los casos y las Secciones de lo Penal, en el 71,64%.

3.451 denuncias por violencia sexual

En materia de violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja), las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia recibieron durante el primer trimestre de 2026 un total de 3.451 denuncias y registraron el mismo número de mujeres víctimas. De ellas, 2.090 eran españolas y 1.361 tenían otras nacionalidades.

Estos órganos judiciales asumieron la competencia en esta materia el pasado 3 de octubre, tal y como establece la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El número de delitos instruidos ascendió a 3.852, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 3.454. Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (326) y la trata con fines de explotación sexual (72).

En el mismo periodo, se recibieron 611 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 441. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer enjuiciaron a un total de 44 personas por estos delitos, las Secciones de lo Penal, a 154 y las Audiencias Provinciales, a 50. La suma total de sentencias dictadas fue de 252 sentencias, de las que 204 fueron condenatorias y 48, absolutorias.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, ha realizado una "lectura positiva" del incremento del 6,36% en las denuncias durante el primer trimestre, al considerar que demuestra que un mayor número de casos se ponen en conocimiento de la Justicia.

Rojo pide "no bajar la guardia"

No obstante, Rojo ha advertido de que "no se puede bajar la guardia" ante el aumento del 3,75% en el número de mujeres víctimas (45.220), una cifra que "revela que la violencia de género sigue muy presente".

Además, ha apuntado que todas las administraciones deben mantener un "compromiso claro" en la lucha contra la violencia de género, dotando a los órganos judiciales "de los medios necesarios para prestar un servicio eficaz".

Finalmente, respecto a los datos sobre la competencia en materia de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, asumida por las Secciones de Violencia sobre la Mujer el pasado 3 de octubre, la presidenta del Observatorio ha avisado de que es "prematuro" hacer valoraciones dada la imposibilidad de hacer un análisis estadístico en profundidad sobre la evolución de estos datos.