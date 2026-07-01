Maitena Berrueco 01 JUL 2026 - 11:56h.

Los análisis han detectado niveles altos de bacterias y se repetirán a diario hasta que la calidad sea óptima

Las precipitaciones caídas en Vizcaya y Guipúzcoa los últimos días son la causa de que la calidad del agua no sea la óptima

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San SebastiánLa deficiente calidad del agua en, al menos, once playas de la costa vasca he llevado al departamento de Salud del Gobierno vasco ha emitir una alerta, aconsejando a los bañistas que eviten zambullirse en cinco arenales vizcaínos y en otros, seis más en la vecina Guipúzcoa.

Se trata de un episodio puntual, como consecuencia de las fuertes e intentas precipitaciones que se han producido los últimos días y que han hecho que el agua de los ríos que desembocan en el mar, lo haga turbia y llena de bacterias, como la E.coli o la Enterococcus, que pueden ocasionar infecciones.

Así, dentro de los análisis periódicos que realiza la dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno vasco para evaluar la calidad de las aguas de baño, se ha detectado un incumplimiento puntual de los criterios microbiológicos de calidad establecidos en la normativa en varias playas de Euskadi. En concreto, en once.

En Guipúzcoa : Saturraran, Ondarbeltz y Mutriku Puerto (Mutriku), Zarautz (Zarautz), Deba (Deba) y Santiago (Zumaia).

: Saturraran, Ondarbeltz y Mutriku Puerto (Mutriku), Zarautz (Zarautz), Deba (Deba) y Santiago (Zumaia). En Vizcaya: Ea (Ea), Isuntza (Lekeitio), Muriola (Barrika), Arrigorri (Ondarroa) y Karraspio (Mendexa).

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Teniendo en cuenta estos resultados, de forma preventiva y temporal, Salud recomienda a los usuarios de esos arenales, no bañarse en ellos, hasta nueva orden.

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Protocolo, en marcha

Se ha activado el protocolo de actuación previsto para el seguimiento de la contaminación en las aguas de baño, comunicando el incidente al resto de organismos competentes en la materia: Agencia Vasca del Agua (URA), Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa y los ayuntamientos respectivos para que activen sus procedimientos de actuación ante estos eventos.

El departamento de Salud continuará analizando diariamente la calidad del agua. En Saturraran, Ondarbeltz y Santiago el muestreo se ha repetido hoy mismo y los resultados estarán disponibles mañana, 1 de julio.

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En el resto de zonas, el muestreo se volverá a realizar mañana, 1 de julio, y los resultados estarán disponibles el jueves 2 de julio. Una vez conocidos los resultados se informará de si se ha producido algún cambio en las condiciones de la calidad del agua y de la recomendación de baño y, si procede, del cierre de la incidencia.