Maitena Berrueco 06 JUL 2026 - 18:30h.

La 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz se celebrará del 13 al 18 de julio

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Vitoria-GasteizAun resuenan en la capital alavesa los ecos de la última edición del Azkena Rock Festival, celebrada este mismo mes de junio, y casi sin tiempo para cambiar el armario y guardar las chupas de cuero, las camisetas negras y los jeans rotos, Vitoria cambia el chip pero sin renunciar a que la música siga sonando. Esta vez en formato jazz.

Entre el 13 y el 18 de julio, se celebra la 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. El polifacético músico panameño Rubén Blanes elige esta capital vasca para ofrecer un gran concierto acompañado de una veintena de músicos que conforman la big band liderada por Roberto Delgado y dar inicio así a su gira nacional. La leyenda de la salsa presentará su último disco ‘Fotografías’, con el que logró el Grammy a mejor Álbum de Salsa en los prestigiosos Latin Grammy, con este premio son ya 12 los Grammy que atesora el autor de ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’ o ‘Amor y Control’, clásicos que recordará en Vitoria.

La 49 edición del Festival de Jazz vitoriano abrirá la programación del escenario principal de Mendizorrotza con la cantante estadounidense Gretchen Parlato, premio de Jazz vocal 2025 de la LA Jazz Society, que presentará en Vitoria su último disco cuyo primer sencillo es una nueva versión de 'If It Was', en honor a los supervivientes de los incendios de Altadena, California. Parlato está considerada como una de las vocalistas más hipnotizantes de su generación actúa en Vitoria con Alan Hampton, con el pianista Jacob Mann y el baterista Mark Guiliana.

También el miércoles 15 de julio, el mejor grupo de jazz a capela ‘Take 6’, calificados como “los mejores vocalistas del planeta”, tomarán el relevo a la carismática voz de Parlato. Claude McKnight, Mark Kibble, Joel Kibble, Dave Thomas, Alvin Chea y Khristian Dentley acumulan una decena de Premios Grammy en sus más de 40 años de trayectoria.

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El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, uno de los grandes encuentros internacionales del género, volverá a reunir en Mendizorrotza a miles de personas en torno a una música que sigue reinventándose y conectando generaciones.

Jazz, jazz y más jazz

La velada del jueves 16, la abrirá la saxofonista catalana Irene Reig con su cuarteto. Con un sonido inconfundible y gran versatilidad, se ha consolidado como una de las revelaciones del jazz nacional. Tras ella llegará el futurista concierto de Sun Ra Arkestra, el grupo de jazz estadounidense formado a mediados de la década de 1950 por el compositor Sun Ra, fallecido en 1993. A sus 101 años, el saxofonista Marshall Allen es quien dirige al grupo en la actualidad, si bien no estará presente en Vitoria. Reconocida mundialmente por sus presentaciones en vivo, en las que combinan el swing, el free jazz “de la era espacial”, el bebop, baile, y por una deslumbrante puesta en escena afrofuturista. Han grabado más de cien álbumes a lo largo de su larga trayectoria de más de sesenta años.

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La noche del viernes 17, Magalí Sare y Manel Fortià afrontarán el reto de calentar el pabellón de Mendizorrotza antes de la salsa de Rubén Blades. Este dúo donde el protagonismo recae en la voz de Sare y el contrabajo de Fortià presenta un proyecto que consigue recrear el universo sonoro del folclore iberoamericano adaptado al siglo XXI. Las fuertes raíces jazzísticas que unen a Magalí y Manel abrazan un repertorio que va desde adaptaciones de tangos y boleros conocidos hasta transformaciones de canciones tradicionales de Menorca y Portugal, además de presentar composiciones originales inspiradas en poemas.

Las formaciones ‘The Bad Plus’ y ‘Snarky Puppy’ pondrán el broche de oro a esta edición. El sábado 18 de julio, tras más de un cuarto de siglo de trayectoria y dentro de su gira de despedida, ‘The Bad Plus’, fundada por el bajista Reid Anderson y el batería Dave King, llega a Vitoria.

El imparable ritmo de SnarkyPuppy, el grupo fundado en 2004 por el bajista y compositor Michael League, llenará el escenario con su energía colectiva, su poderoso sonido, su transformación constante y su música, reconocida con cinco Premios Grammy. Lo que comenzó como un proyecto entre estudiantes del programa de Jazz de la Universidad del Norte de Texas se ha convertido en uno de los directos más celebrados de la escena internacional.