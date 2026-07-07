"Es la única noticia buena dentro de la tragedia", ha señalado el periodista José Ribagorda, ejerciendo de portavoz de la familia en el velatorio

José Ribagorda, amigo del bodeguero Iván Sanz, fallecido junto a su esposa y dos de sus hijos en Palencia: "No hay consuelo, es algo verdaderamente atroz”

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ValladolidCarlota, una niña de nueve años, es la única superviviente del fatal accidente de tráfico en el que murieron su padre, –el bodeguero Iván Sanz, director de la célebre bodega Dehesa de los Canónigos–, su madre, Irene Garijo, y sus dos hermanos de 14 y 17 años. La familia regresaba desde Cantabria rumbo a Valladolid cuando, en un instante fatídico y en el kilómetro 83 de la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga, en Palencia, el vehículo en el que viajaban se desvió hacia un lado por circunstancias que se investigan y acabó, tras un volantazo, chocando dos veces contra la mediana y dando a continuación varias vueltas de campana.

“La magnitud de la tragedia nos ha conmocionado a todos, porque no es solo que pierde la vida una familia con todo el futuro por delante; Iván con sus ilusiones, con los proyectos que tenía, con todo el trabajo desarrollado en la bodega, de modernización, y muchas ilusiones puestas en el futuro porque estaba apuntalando lo que yo digo que es la bodega del siglo XXI... estaba dando los pasos correctos y acertados. Una bodega que se estaba expandiendo internacionalmente, ganando prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Y, de pronto, todo se trunca en un instante. Es algo atroz. Es algo verdaderamente atroz”, ha señalado el periodista José Ribagorda, amigo del bodeguero, y quien ha ejercido de portavoz de la familia en el velatorio, donde ha señalado que la niña "está bien, es consciente ya de todo" y se encuentra "fuera de peligro".

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"La han operado de un tobillo, tiene algunas fracturas en los brazos, pero está fuera totalmente de peligro. Es la única noticia buena dentro de la tragedia que estamos viviendo. Que la niña se va a recuperar, eso es lo importante. Luego ya en el futuro se verá su evolución, porque imagino que tendrá que pasar su proceso y tendrá que tener la ayuda correspondiente, pero bueno, está muy arropada por la familia", ha señalado Ribagorda.

Al parecer, según El Norte de Castilla, la menor viajaba justo en el medio en la parte trasera y milagrosamente sobrevivió al siniestro. Los efectivos desplazados a la zona, con bomberos de distintos parques de la Diputación de Palencia, tuvieron que excarcelar a los fallecidos del vehículo, mientras Carlota fue trasladada de urgencia en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Burgos, donde fue intervenida quirúrgicamente de las graves heridas sufridas.

"Es algo que no tiene explicación porque es injusto, es cruel, es inhumano, no hay lógica, no hay palabras para definir la magnitud de esta tragedia. Estamos todos sin poder hablar. Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por poder hablar”, ha dicho José Ribagorda, explicando que la madre de Iván Sanz está también “muy afectada”, recibiendo “tratamiento, con tranquilizantes”.

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Luto en Valladolid por la muerte del bodeguero Iván Sanz, su esposa y dos de sus hijos

“Esto rebasa toda la lógica, no hay consuelo posible, es una tragedia de una magnitud tremenda”, ha insistido el periodista, como portavoz de la familia, junto al tanatorio de Las Contiendas de Valladolid, donde una multitud se ha ido desplazando para expresar su pésame.

Recordando que su amigo "era muy querido", como toda su familia, Ribagorda, quien llegó a oficiar en 2011como padrino de la vendimia de la bodega Dehesa de los Canónigos, ha explicado que Iván Sanz llevó a los suyos los mimos principios que sus padres le habían inculcado. Valores que, ha incidido, "están impregnados de mucho sentimiento, de mucha honestidad, de mucho trabajo, de mucho sacrificio... O sea, todos los valores que hacen que el ser humano sea bueno de verdad”.

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Desde hacía poco más de un año, tras la muerte de su padre, Luis Sanz, en mayo de 2025, Iván encabezaba la dirección de la bodega, formando un tándem perfecto con su hermana Belén, encargada de la dirección técnica y enológica. Juntos, dando el relevo generacional, estaban impulsando la firma con éxito también fuera de nuestras fonteras.

Ahora, tras este durísimo golpe, y ante el aluvión de apoyo y personas que han acudido para arroparlos, la familia está "desbordada", con Belén llevando "el peso del tanatorio". Todos ellos formaban parte de "una familia, buena, buena, buena de verdad", como recalca Ribagorda.