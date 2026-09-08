El estudio se realiza cada dos años y tiene como finalidad conocer el grado de desarrollo de las competencias del alumnado al finalizar Primaria y la ESO, además de servir como herramienta para orientar las políticas educativas

La dimensión del estudio permite disponer de una fotografía representativa del sistema educativo vasco. De los 10.642 estudiantes participantes, 5.162 cursaban 6º de Primaria y 5.480 estaban en 4º de ESO

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BilbaoLa Evaluación Diagnóstica 2026 dibuja una evolución favorable del sistema educativo vasco, especialmente en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y constata avances en materia de equidad. El estudio, presentado este jueves por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, refleja una mejora de las competencias del alumnado en buena parte de los ámbitos analizados respecto a la edición de 2024, aunque también mantiene sobre la mesa algunos retos pendientes.

La evaluación se ha realizado entre abril y mayo de este año y ha contado con una muestra de 10.642 estudiantes de 6º de Educación Primaria y 4º de ESO, pertenecientes a 252 centros públicos y concertados. La selección de los centros y del alumnado ha corrido a cargo de Eustat mediante criterios estadísticos que garantizan la representatividad de los resultados por territorio histórico, red educativa y modelo lingüístico.

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La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha presentado los resultados junto a la viceconsejera de Políticas Educativas, Lucía Torrealday, y la directora del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria (ISEI-IVEI), Junkal Gutiérrez. El estudio se realiza cada dos años y tiene como finalidad conocer el grado de desarrollo de las competencias del alumnado al finalizar Primaria y la ESO, además de servir como herramienta para orientar las políticas educativas. En esta edición, una de las principales conclusiones es que la evolución resulta especialmente positiva en 4º de ESO.

Siete puntos más en castellano en 4º de ESO

En Secundaria, la competencia en comunicación lingüística en castellano registra una mejora de 7 puntos respecto a 2024. La competencia científica también avanza, con un incremento cercano a 3 puntos, mientras que los resultados en comunicación lingüística en euskera permanecen estables.

La competencia matemática requiere una lectura diferente este año, ya que se ha modificado el modelo de evaluación. Por primera vez, el alumnado de 4º de ESO ha realizado dos pruebas diferenciadas: Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas, adaptadas a los distintos itinerarios. Al tratarse de la primera edición con este sistema, ambas establecen una media inicial de referencia de 250 puntos, por lo que sus resultados no pueden compararse con los de anteriores evaluaciones.

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Otro de los datos destacados en Secundaria tiene que ver con la evolución de la red pública. En todas las competencias que sí permiten comparación con 2024, los resultados de los centros públicos mejoran y se reduce la distancia respecto a la red concertada.

Además, aumenta el porcentaje de alumnado que alcanza los niveles más altos de rendimiento. En euskera, sin embargo, se produce una evolución más heterogénea, ya que crecen tanto el grupo situado en los niveles avanzados como el que permanece en el nivel inicial. El Departamento de Educación señala que esta situación será objeto de seguimiento en próximas ediciones.

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Primaria avanza en euskera y matemáticas

En 6º de Educación Primaria, la evolución también presenta algunos avances relevantes. La competencia en comunicación lingüística en euskera mejora 3 puntos frente a 2024, mientras que la competencia matemática aumenta 2,5 puntos.

La competencia científica mantiene resultados similares a los de la anterior edición. En cambio, la comunicación lingüística en castellano registra un descenso de 2,3 puntos.

El análisis de los niveles de rendimiento aporta otros datos positivos: aumenta el porcentaje de estudiantes que se sitúan en los niveles avanzados en euskera, castellano y matemáticas, mientras que disminuye el alumnado situado en el nivel inicial en competencia científica.

La evaluación, por tanto, ofrece una imagen global de mejora, pero también evidencia que todavía existe alumnado en los niveles iniciales y que persisten diferencias vinculadas al contexto socioeconómico, la trayectoria educativa y otras características.

Menor distancia según el contexto socioeconómico

Uno de los aspectos centrales de la edición de 2026 es el comportamiento de los centros según su Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC). Los centros con niveles más bajos de este indicador son precisamente los que protagonizan algunas de las mejoras más importantes, especialmente en 4º de ESO.

En competencia científica, los centros con ISEC bajo incrementan sus resultados en 10,2 puntos, mientras que los de nivel medio-bajo aumentan 10,7 puntos. Esta evolución permite reducir parte de la distancia existente con los centros situados en contextos socioeconómicos más favorables.

La evaluación también refleja una evolución positiva entre el alumnado de origen extranjero, particularmente entre quienes pertenecen a la segunda generación. Sus resultados continúan acercándose a los del alumnado autóctono y se observan incrementos destacados en algunas competencias.

Así, en competencia científica de 4º de ESO este grupo mejora 10,58 puntos, mientras que en comunicación lingüística en castellano de 6º de Primaria el avance alcanza los 10,61 puntos respecto a 2024.

Estos datos se enmarcan en las medidas de inclusión, atención a la diversidad y apoyo al alumnado impulsadas por el Departamento de Educación durante los últimos cursos.

Una muestra de más de 10.000 estudiantes

La dimensión del estudio permite disponer de una fotografía representativa del sistema educativo vasco. De los 10.642 estudiantes participantes, 5.162 cursaban 6º de Primaria y 5.480 estaban en 4º de ESO.

En Primaria participaron 2.134 estudiantes de la red pública y 3.028 de la concertada, distribuidos en 129 centros: 61 públicos y 68 concertados. En Secundaria, la muestra estuvo formada por 2.284 alumnos y alumnas de la red pública y 3.196 de la concertada, pertenecientes a 123 centros, de los que 56 eran públicos y 67 concertados.