Maitena Berrueco 05 OCT 2026 - 18:30h.

El próximo enero se escogerá a las 70 candidatas de las que saldrán las siete maravillas, en julio de 2027

Las seis maravillas del mundo que se encuentran bajo tierra

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BilbaoEl mundo se halla inmerso, desde hace casi tres meses en una búsqueda, poco habitual, la de sus siete nuevas maravillas contemporáneas. Precisamente, ahí está el ‘quid’ de la cuestión, en contemporáneas, es decir, pertenecientes a la época actual. Un nuevo listado que se sumaría al que hace casi 20 años escogió las siete maravillas del mundo moderno: Chichén Itzá, en Yucatán (México); el Coliseo de Roma, en Italia; la estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro (Brasil); la Gran Muralla china, en China; Machu Picchu, en Cuzco (Perú); Petra, en Jordania; y el Taj Mahal, en Agra (India). Hace tres años, un británico las visitó todas, en menos de una semana.

Dos candidatas vascas optan a ser elegidas, en enero de 2027, entre las 70 finalistas que optarán el próximo verano a convertirse en una maravilla del mundo contemporáneo. La carrera por lograrlo no es fácil ya que compiten con pesos pesados como la Torre Eiffel de Paris, pero a las ‘maravillas’ vascas no les faltan argumentos para ser nominadas. Juzguen ustedes mismos.

Por un lado, el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por el arquitecto Frank Gehry y que en 2027, cumplirá 30 años desde su inauguración. El candidato vasco es uno de los mejores ejemplos de cómo la arquitectura puede transformar el destino de una ciudad, en Bilbao el Guggenheim fue la bisagra que abrió la puerta a que Bilbao mudara su piel de hierro oxidado al fulgor de la actual, de titanio; atrajo el turismo y fue un impulso para regeneración urbana de la Villa. "Bilbao lo demostró en 1997, cuando un solo edificio convirtió una ciudad industrial en un destino global", valoran desde la propia WTTC, encargada de organizar esta búsqueda.

La otra candidata, también vizcaína

El museo se postula a ser una de las siete maravillas contemporáneas, pero no es el único candidato vasco. El otro aspirante, como el Guggenheim, también está en Vizcaya. El Puente Colgante, oficialmente denominado Puente Bizkaia fue el primer puente transbordador construido en el mundo de estructura metálica, situado en la boca del río Ibaizabal, en el punto en el que el estuario navegable de Bilbao se abría al mar hasta el siglo XIX, se inauguró el 28 de Julio de 1893. La Unesco lo declaró Patrimonio Mundial en 2006.

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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) pone un requisito a las candidatas al nuevo listado: haber sido construidas por el ser humano a partir de 1801. Entre los museos, puentes, edificios, monumentos, aeropuertos, instituciones o complejos que podrían optar a tan prestigioso reconocimiento los hay de tanto peso como la Torre Eiffel de París o el Gran Museo Egipcio de Guiza.

Al margen de los aspectos constructivos, arquitectónicos y técnicos, las que se conviertan en las nuevas siete maravillas contemporáneas del mundo deben haber demostrado su capacidad para transformar el lugar donde se ubican: "Una maravilla nunca es solo una estructura. Atrae al mundo a un lugar, lo llena de visitantes y medios de vida, y da a una nación algo que celebrar y algo en lo que construir", explican los organizadores.

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Algo, de sobra demostrado en el caso del Museo Guggenheim Bilbao y en el del Puente Colgante. En cuatro meses, se sabrá si se cuelan entre las 70 finalistas, de ellas, solo siete serán oficialmente las nuevas maravillas del mundo. En el proceso el número 7 es clave: el 7 de julio de 2026 se abrieron las nominaciones para todo el mundo; el próximo 7 de enero de 2027 se anunciará la lista de las 70 candidatas y comenzará la votación pública; el 7 de abril de 2027, solo 30 pasarán a la recta final; y el 7 de julio de 2027, las maravillas contemporáneas serán reveladas. Un prestigioso título que, de no recalar en Euskadi, no restará atractivo, belleza e importancia a estas dos maravillas vascas.