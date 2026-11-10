Maitena Berrueco 10 NOV 2026 - 08:26h.

Euskadi es junto a Galicia, Asturias y Cantabria, una de las comunidades con más afectación

La avispa asiática se expande "hacia el interior" de España, según un experto en plagas: cómo actuar al encontrarse una

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Vitoria-GasteizMuchas colmenas de abejas se están convirtiendo para sus propias moradoras en auténticas cárceles que acabarán siendo su sepultura si no consiguen salir de ellas, en busca de alimento. La amenaza de la avispa asiática les impide abandonar el núcleo, a sabiendas de que si lo hacen, las temibles avispas asiáticas las van a matar en el mismo rellano. La supervivencia de muchas abejas en las colmenas, peligra con sus depredadores acechando en la misma entrada.

La situación no es nueva, pero hay zonas en las que la presencia de la avispa velutina está poniendo en jaque la apicultura, convertidas en una auténtica plaga que los apicultores ven expandirse con impotencia. Este insecto es un importante enemigo de otros himenópteros sociales, como las avispas autóctonas o las abejas, a los que ataca para alimentarse.

Como un auténtico escuadrón, una veintena de avispas velutinas atacan sin cuartel a una colonia de abejas. La imagen la graba en vídeo un apicultor alavés que casi sin palabras, a penas a cierta a repetir que “es una pasada” el modo en el que estas avispas asiáticas atacan a un núcleo de abejas.

Durante la grabación reclama ayuda a las instituciones, en concreto a la Diputación Foral de Álava, a la que se dirige con un “tendría que hacer algo” y a renglón seguido añade, “esto no puede ser”.

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La eliminación de los avisperos por parte de los efectivos de Bomberos se ha multiplicado en los últimos años, pero su avance parece imparable desde que se detectara su llegada a la provincia alavesa hace ahora 14 años.

Primeros nidos de avispas velutinas en Euskadi

A finales del año 2004, la Vespa velutina, avispa de origen asiático, fue descubierta en el suroeste de Francia y solo seis años después, en 2010, aparecieron los primeros nidos en Euskadi.

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La Vespa velutina está extendida por el norte de España y ha colonizado también zonas de Castilla y León, y a ciertas áreas de otras comunidades autónomas. Su avance es continuo, y su aclimatación no se ve limitada por las condiciones climáticas del centro y sur de la península.