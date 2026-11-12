Maitena Berrueco 12 NOV 2026 - 05:30h.

Se trata de un insecto invasor, originario del sudeste asiático y Oceanía, que amenaza a ejemplares de todo el Estado

El escarabajo es capaz de acabar en poco tiempo con una palmera desde su interior

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BilbaoEl mayor enemigo que existe, actualmente, para las palmeras ya está en Euskadi. Se trata del picudo rojo, un escarabajo invasor que ya se ha cobrado su primera víctima, en Vizcaya: una palmera plantada en la zona de Pitufos, en la localidad de Abanto Zierbena y que el Ayuntamiento ha tenido que talar recientemente.

El picudo rojo está considerado como uno de los insectos más dañinos para las palmeras. Se trata de un insecto originario de Asia y que en España es un viejo conocido, cuya presencia se detectó por primera vez en 1994. Su expansión por la península arrancó en Andalucía y durante los siguientes años ha ido conquistando nuevos territorios, acabando con palmeras de norte a sur. Hasta que ha llegado a Vizcaya, en concreto, al municipio de Abanto Zierbena.

El ejemplar, devorado desde su interior por este insecto, ha tenido que ser talado en los últimos días. El Ayuntamiento, consciente de encontrarse ante una plaga "muy grave" y "muy agresiva" busca la forma de proteger al resto de palmeras del municipio. Una tarea compleja porque "cuando se aprecia que una palmera está afectada suele ser demasiado tarde", eso a pesar de que las larvas generan un fuerte ruido y olor al alimentarse del interior de la palmera.

Ataca desde dentro

El picudo rojo, originario del sureste asiático, está acabando con palmeras por todo el país. Su 'modus operandi' es el siguiente: las hembras ponen sus huevos en los tejidos blandos de la palmera y las larvas se alimentan de su interior, penetran en el árbol, donde crean galerías, de más de un metro, y se van comiendo todos los brotes. Cuando dañan la yema apical, el único punto de crecimiento del árbol, el ejemplar muere.

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Según el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Junta de Andalucía, los síntomas no se manifiestan hasta varios meses después de que el insecto se instale en la palmera. Por eso este organismo destaca la ventaja de los tratamientos preventivos. Una palmera tratada de forma preventiva todavía puede recuperarse si llega a mostrar síntomas. En cambio, en las que no reciben tratamiento, los síntomas suelen ir asociados a infestaciones graves.

De gran tamaño, mide entre 2 y 5 centímetros, y de un intenso color rojizo, este escarabajo siente debilidad por las palmetas canarias, especialmente por aquellos ejemplares enfermos o con heridas de poda. Detectar su presencia no es fácil y entre las recomendaciones, los expertos aconsejan revisar el aspecto exterior de las palmeras al menos un vez al mes y actuar con rapidez ante cualquier señal de alerta.

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Los síntomas que pueden evidenciar la presencia del picudo rojo en una palmera son las hojas centrales jóvenes poco desarrolladas, con parte de los foliolos comidos y aspecto decaído, y las hojas que amarillean, se marchitan y se desprenden con facilidad. También pueden aparecer orificios y una exudación viscosa de color rojizo en el tronco, además de un fuerte olor y ruido que producen las larvas al alimentarse. En los casos más avanzados, la copa se desprende por completo.