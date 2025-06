Los padres de las niñas que denuncian agresiones sexuales del monitor de la piscina de Marín estallan contra el acusado en el juzgado

El caso de Sergio, el monitor de la piscina de Marín en prisión, acusado de seis delitos de agresión sexual a menores

El Juzgado de Instrucción nº2 de Marín, en Pontevedra, ha enviado a prisión a un monitor en prácticas que trabajaba en la piscina municipal por presuntas agresiones sexuales a seis menores. El joven, identificado como Sergio, empezó a trabajar en esas instalaciones el pasado mes de abril.

El momento en el que el presunto agresor entraba en los juzgados y miraba cara a cara a las familias de las niñas hasta tres veces ha sido verdaderamente tenso. Ha sido imposible frenar la avalancha de impotencia de los padres. La rabia explotó y por mucho esfuerzo que hiciese la policía, la ira era incontenible.

Vanesa denunció los tocamientos a su hija y se destaparon otras agresiones sexuales

"Yo, la imagen de mi hija sola en un baño siendo tocada por una persona así no la supero", explica Vanesa sobre lo que sufrió su niña de cuatro años. Otros monitores de la piscina municipal ya tenían sospechas, pero todo se destapó cuando ella denunció.

"Ella (la niña) nos dijo que la primera vez que estuvo con él en el baño no pasó nada, que solo le agarró las tetas muy fuerte, pero que la segunda vez le hizo mucho daño a la pachucha", precisa Vanesa sobre el caso de su hija.

Sergio, el detenido, ya está en prisión provisional sin fianza

Como ella hay otras cinco pequeñas más. El monitor fue detenido el pasado martes, cuando llegaba a su puesto de trabajo. "Le hacía tocamientos. Mi hija me dijo que no podía decir nada porque si no se los iba a hacer más fuerte", ha explicado otro padre también sobre el caso de su hija.

Durante más de una hora de declaración, la calma no llegaba y las familias seguían rotas sin poder mantenerse en pie. El detenido ya está en prisión provisional sin fianza después de seis agresiones sexuales a menores.