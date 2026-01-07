Patricia Martínez 07 ENE 2026 - 12:45h.

Más de 45 millones de euros ha dejado el sorteo del Niño en Galicia, el mayor premio desde 2014

O PorriñoEl Sorteo de la Lotería del Niño celebrado este martes ha dejado más de 45 millones de euros en Galicia y un reguero de agraciados repartidos entre O Porriño, Marín, Ourense, As Pontes, Zas y Monforte de Lemos. El número 06703, agraciado con el primer premio se vendió en varias localidades gallegas y el segundo, el 45875 cayó casi de forma íntegra en O Porriño. Es el premio del sorteo del Niño más importante que ha caído en Galicia, desde el año 2014.

En la administración X de la Suerte de O Porriño celebraban este martes la lluvia de millones repartidos en el sorteo de la lotería del Niño. Los encargados de repartir gran parte de esa suerte en la localidad pontevedresa son, en gran medida, cuatro chavales, estudiantes del IES Ribeira do Louro. A través de la administración, que les facilitó los billetes, vendieron participaciones de un euro entre amigos y vecinos para sufragar los gastos del viaje de fin de curso que planean para este año. Martín, Samuel, Iker y Enma no podían imaginar que cada una de esas papeletas que vendieron del 45.875 estarían premiadas con 13.600 euros, correspondientes al segundo premio.

Por la administración de lotería del ‘X de la Suerte’ de O Porriño se pasaron a celebrarlo dos de los niños que repartieron las participaciones y sus familias. Además de repartir fortuna entre sus vecinos, los 40 alumnos del IES podrán pagar el viaje de finde curso a Lanzarote, planificado para Semana Santa.

320 décimos del segundo premio se vendieron en O Porriño

Los responsables del X de la Suerte han confirmado que de los 320 décimos que se vendieron en este establecimiento de O Porriño, unos 200 estaban repartidos en estas participaciones. Los 120 restantes fueron vendidos directamente en ventanilla, sin que sobrara ninguno, así que unos 24 millones de euros se repartirán probablemente entre O Porriño y su comarca.

En la administración número 1 de Marín los décimos del 06703, agraciado con el primer premio, se vendieron casi al límite, “entre el sábado y el mismo lunes” como contaba este martes, emocionada la responsable, Peregrina Pereira. Vendieron diez billetes del primer premio, algunos con una historia muy especial. Para ella “es una ilusión tremenda el haber repartido tanto dinero”, contaba emocionada.

La fortuna en manos de un niño de seis años

Una de esas historias está protagonizada por Marcos, un niño de solo seis años, que la tarde anterior al sorteo acudió a la administración de lotería, acompañando a su padre, y él mismo eligió ese número entre los expuestos, para que su padre se lo llevara a casa. Ahora, tal y como contaban los padres emocionados, el dinero les ayudará a comprarse una casa en Marín. "Llegué a la administración con mi hijo porque hago la Primitiva todas las semanas y él me pidió jugar para la Lotería del Día del Niño", ha contado Marcos, que comparte nombre con su hijo.

El primer premio, muy repartido por toda España, también dejó unos pellizcos en localidades como Zas, As Pontes, Monforte de Lemos o Xinzo de Limia.