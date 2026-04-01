Patricia Martínez 01 ABR 2026 - 04:30h.

La Semana Santa ferrolana está llena de contrastes con momentos jubilosos y otros de completo silencio y recogimiento

Ocho cofradías y hermandades procesionan en Viveiro, otro de los destinos imprescindibles

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FerrolLa Semana Santa se vive en Galicia con especial fervor en dos localidades, Ferrol y Viveiro, donde acogen a miles de personas durante estos días en unas celebraciones que están en ambas localidades declaradas como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Con 400 años de historia, la Semana Santa de Ferrol se ha convertido en una de las citas más tradicionales de celebración en Galicia, donde el fervor y la pasión se viven con intensidad en la calle hasta el Domingo de Pascua. Su primera referencia documental data de 1616 y desde 2014 está declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

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En sus tradiciones se une el espíritu íntimo de la historia de Ferrol, empapado de todos los que estos siglos se trasladaron a esta ciudad y fueron aportando tradiciones y ritos a esta semana, enriqueciendo su valor patrimonial.

La Semana Santa de Ferrol está por ello llena de contrastes, desde las bulliciosas bendiciones de Ramos el primero domingo, al dramatismo del Ecce Homo, el multitudinario Santo Encuentro, o el impactante silencio al paso de Os Caladiños. Todos esos momentos marcan el paso de la tradición. Cinco cofradías recorren durante una semana en más de una veintena de procesiones las calles de Ferrol, especialmente por el barrio de la Magdalena.

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Son muchos los momentos a destacar en estos siete días de pasión y celebración. Todos los horarios y detalles de la Semana Santa ferrolana se pueden consultar en esta web, y además está también disponible una guía descargable para móviles para no perderse nada de esta tradición con casi medio siglo de historia.

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Una de las citas imprescindibles en Ferrol es la procesión del Cristo de los Navegantes, programada para el Miércoles Santo, a partir de las 19.00 horas, que recorre las calles del Ferrol vello, y cuyo tramo recorriendo el interior del Arsenal del Ferrol es muy curioso.

El Jueves Santo tiene lugar otro de los momentos más esperados. Para presenciarlo, hace falta paciencia y previsión, ya que no siempre resulta fácil hacerse con un hueco cerca de la Iglesia de los Dolores. Ya casi de madrugada, en su retirada se encuentran las imágenes del Cristo de la Misericordia y de María Santísima de la Piedad, que se mecen y levantan, con la música de la banda de la BRILAT de fondo.

Al día siguiente, el Viernes Santo tiene lugar otro de los momentos más populares y multitudinarios en la Semana Santa de la ciudad naval, con el encuentro en la Plaza de Armas de los pasos de la Santa Mujer Verónica, San Juan Evangelista, el Nazareno y la Virgen de los Dolores.

Otro de los momentos intensos llega con la salida de la procesión de Os Caladiños, en completo silencio. Y ya el Domingo de Pascua llega otra cita imprescindible, el Gozoso Encuentro, en la Plaza de Armas, donde confluyen las Cofradías de la Soledad, de la Merced y de las Angustias. En torno a la una de la tarde se produce el encuentro de todos los pasos, arrancando la llamada procesión de Resurrección, donde los cofrades ya desfilen a cara descubierta, como señal de alegría.

Viveiro, otro destino de referencia de la Semana Santa

Viveiro, en Lugo, comparte con Ferrol el título de capitales de la Semana Santa gallega, siendo otro de los destinos de referencia, donde procesionan ocho cofradías y hermandades hasta el Domingo de Resurrección. Todos los detalles y la programación de la Semana Santa de Viveiro se pueden consultar aquí.

Entre las citas más destacadas de la Semana Santa viveirense está la procesión de la Última Cena, programada para el Jueves Santo, que cuenta con un paso creado en 1808 por un artesano que tomó como modelos de los Apóstoles, a los marineros del puerto de San Cibrao y la del Prendimiento, siempre llamativa por sus túnicas y capuchas rojas y blancas, una de las imágenes más icónicas de la Semana Santa de esta localidad.

El Viernes Santo se celebra la procesión del Encuentro, una cita llena de emoción donde junto al Cristo que cae, se pueden ver las tallas de la Dolorosa, San Juan y la Verónica, y que es seguida por la multitud desde los balcones y las calles de Viveiro.

Por la tarde, la procesión del Santo Entierro, se considera como la más “lujosa” de todas, donde los portadores procesionan vestidos con negra ropa talar con una larga cola y un gran capuchón con antifaz. Y ya en la noche del Viernes Santo se celebra también la conocida como Procesión dos Caladiños, que discurre en un impactante silencio, solo roto con el canto de la Salve, a la llegada a la Iglesia de San Francisco.

El Domingo, llega la culminación a una semana de fervor y dolor con una explosión de júbilo con el Encuentro de Resurrección, otra de las citas clave que hacen que esta localidad de A Mariña sea una de las más visitadas estos días para disfrutar de la tradición.