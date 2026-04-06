Patricia Martínez 06 ABR 2026 - 13:21h.

La embajada desplaza a su personal por diferentes localidades españolas, ya que no hay consulados

En la jornada del domingo más de 300 personas fueron atendidas para diferentes trámites

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A CoruñaEste lunes ha empezado con madrugón y varias horas de espera para decenas de senegaleses que han hecho cola desde bien temprano a las puertas de la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga, en A Coruña. Dentro, les atiende una delegación diplomática itinerante, llegada desde Madrid, para dar respuesta a los trámites de la población senegalesa que reside en Galicia, pero también a quienes llegan desde Asturias o Castilla y León.

Hasta aquí han venido para renovar sus pasaportes, denunciar extravíos o gestionar la documentación necesaria para su regularización. Este desplazamiento de los funcionarios les evita tener que ir hasta Madrid para unos trámites que no siempre son fáciles.

El país africano no tiene consulados en las comunidades autónomas, centralizando habitualmente las gestiones en su embajada ubicada en Madrid. Por eso, esta delegación itinerante se ha desplazado durante dos días hasta A Coruña, con el objetivo de atender todos los trámites de los ciudadanos procedentes del país africano que residen en el noroeste peninsular.

Renovar o solicitar el pasaporte, el trámite más común

La mayoría cuenta que vienen a hacerse o a renovar el pasaporte, ya que es el único documento que les permite obtener un permiso de residencia en nuestro país, además de ser indispensable para poder trabajar y viajar.

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Abdul explica, mientras espera en la cola, que ha venido a hacer el pasaporte, y que esta opción es mucho mejor que tener ir a Madrid, "que es mucho más dinero y tiempo", apunta. "El pasaporte es muy importante, si te caduca el permiso de residencia, no puede moverte sin él", detalla. Awa también reitera que para todos ellos, ir a Madrid resulta mucho más complicado y más caro. Lleva 14 años viviendo en Galicia, y acude a renovar el pasaporte, "si no lo tienes no puede salir", apunta. En la cola otro joven llegado desde Vigo cuenta que se enteró por un amigo. Él tenía pensado ir hasta Madrid y esta oficina le ha facilitado el trámite. "Sin pasaporte no puedo ir a ver a mi familia", detalla.

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Pelé, que dirige la asociación de senegaleses en A Coruña está también echándole una mano a sus compatriotas. Y explica que la embajada organiza esta "gira" por España para poder regularizar los pasaportes, sobre todo de cara a la próxima regularización. "Nos dimos cuenta que muchos no lo tenían solucionado, sin pasaporte no se puede solicitar la regularización," explica el responsable, que calcula que más de unos 5.000 senegaleses residen en Galicia.

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La convocatoria ha superado todas las previsiones. Una larga hilera de personas sigue apostada desde primera hora de la mañana a las puertas de la Casa de la Cultura esperando que les atiendan. Los trámites no siempre son rápidos, así que toca tirar de paciencia.

Se sigue de manera escrupulosa el orden de llegada, con un sistema de números, que impide que se guarde el sitio a otras personas. El proceso se está llevando a cabo por un estricto orden de llegada. El Ayuntamiento de A Coruña está prestando apoyo logístico en la zona y también algunos representantes de ONG y la Xunta de Galicia les están ayudando con los trámites.

Más de 300 personas atendidas este domingo en la embajada 'efímera' en A Coruña

La embajada "efímera" recorre distintas localidades de todo el país. Este domingo fue la primera jornada de las dos habilitadas por esta para realizar trámites en A Coruña y en los tres puestos de atención atendieron a más de 300 personas, según han confirmado sus responsables. Muchos aprovecharon el domingo festivo para desplazarse hasta A Coruña. Este lunes, de nuevo, decenas de personas esperan en el exterior, y los responsables de la embajada ya han advertido que no se van a ir “hasta que no queden todos atendidos”, en una jornada que en principio está previsto que se alargue hasta las 19.30 de la tarde.