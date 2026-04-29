Patricia Martínez 29 ABR 2026 - 13:32h.

El barco es el más moderno de la flota de la británica P&O Cruises

Es uno de los primeros cruceros construidos con motores de gas licuado

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VigoLas calles del centro de la ciudad de Vigo se han visto este miércoles “casi tomadas” por los más de 7.300 cruceristas que han llegado a la ciudad a bordo del “IONA”.

El imponente crucero, de 344 metros de eslora y 54 de manga, atracaba este miércoles a primera hora en el puerto de Vigo, con 5.644 pasajeros a bordo, en su gran mayoría, turistas británicos y 1.678 tripulantes.

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El enorme trasatlántico, que desplaza 184.089 toneladas de registro bruto, estará atracado hasta las 16.30 horas de esta tarde, momento en el que continuará su ruta rumbo a Cherburgo, en Francia. La de este miércoles es la segunda escala de este año de este crucero, de los más modernos que navegan actualmente, y que tiene previsto en total diez escalas durante este año en el puerto de Vigo.

Uno de los primeros construidos con motores de gas natural licuado

Este buque y su gemelo Arvia, que también visitará Vigo, destacan por ser uno de los primeros construidos con motores de Gas Natural Licuado, lo que elimina las emisiones contaminantes de óxidos de azufre, reduce un 90% las emisiones de óxidos de nitrógeno, y un 30% las emisiones de CO2. El uso del gas también elimina la emisión de partículas finas y hollín.

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Como curiosidad, una de las novedades exclusivas que ofrece este gigantesco crucero, propiedad de la empresa británica P&O, a todos los cruceristas es la ginebra fabricada a bordo, de manera artesanal, en su propia destilería. El barco más innovador de la flota de P&O Cruises cuenta en su interior con 33 bares y restaurantes, 6 teatros y salones, además de 5 piscinas.

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Para este jueves, se espera además la llegada al muelle vigués de otro "gigante", el MSC Preziosa, con el que el Puerto cierra un mes de abril de récord, donde ha sumado 16 escalas.