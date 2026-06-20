Redacción Galicia Agencia EFE 20 JUN 2026 - 19:01h.

A bordo de su 'Bribón', Juan Carlos I participó en la primera jornada del Trofeo Xacobeo en Sanxenxo, Pontevedra

El barco del emérito defenderá dentro de un mes en el Lago Leman el título que conquistó hace dos años en aguas gallegas

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PontevedraNueve meses después, el rey Juan Carlos I volvió este 20 de junio a navegar y competir en vela en aguas que bañan la localidad de Sanxenxo (Pontevedra). Recordamos que ya se le vio por el municipio en abril.

Ahora ha participado en la primera jornada del Trofeo Xacobeo en el último ensayo antes del Campeonato de Europa de la clase 6 Metros. El emérito continúa viviendo en Abu Dhabi, pero viaja a España en ocasiones.

Así, por ejemplo, se le pudo ver también en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla. Por entonces, adelantó que regresaría a nuestro país definitivamente en cuanto pudiese.

Navegación previa con Carlos y Alfonso Zurita

Juan Carlos I ya estuvo navegando este viernes 19 de junio junto a varios familiares suyos, como Carlitos y Alfonso Zurita. Todos en la misma embarcación, igualmente estuvieron presentes María y la Infanta Margarita.

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El padre de Felipe VI no competía oficialmente desde finales de septiembre en la regata que lleva su nombre y que también se celebra en la Ría de Pontevedra, organizada por el Náutico de Sanxenxo.

A bordo del 'Bribón', su barco, ya fue campeón mundial de la clase 6M en la última edición. Dentro de un mes, a mediados de julio, defenderá título en el lago Lemán de Ginebra (Suiza).

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Hace dos años que ganó en aguas gallegas. Su principal rival será, de nuevo, el 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón del mundo el 2025 y segundo clasificado de la Liga Nacional.