Sara Lago Vigo, 14 JUL 2026 - 18:30h.

La Policía Local ha comunicado a los establecimientos que las concesiones solo permiten la actividad de hostelería y no la organización habitual de actuaciones musicales

Los empresarios pierden uno de los principales reclamos del verano pese a que este año las concesiones permiten abrir desde marzo hasta finales de octubre

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Los conciertos en directo desaparecen este verano de los chiringuitos de las playas de Vigo. La Policía Local ha comunicado a los establecimientos que deben cesar de inmediato la programación habitual de actuaciones musicales al considerar que esta actividad no está contemplada en las concesiones administrativas con las que operan.

La decisión afecta a la mayoría de los chiringuitos situados en el litoral vigués, especialmente en zonas como Samil y Alcabre, además de un establecimiento ubicado en la ETEA, donde la música en vivo también era habitual durante la temporada estival.

Las concesiones solo autorizan la actividad de hostelería

La medida se fundamenta en que las autorizaciones concedidas para estos negocios permiten exclusivamente desarrollar actividades de hostelería, como la venta de bebidas y comidas durante la temporada de apertura. La celebración de conciertos o actuaciones musicales no figura entre los usos autorizados.

Según se ha trasladado a los responsables de los establecimientos, únicamente podrían organizar eventos musicales de forma excepcional solicitando una autorización específica, con un límite de hasta seis actuaciones al año.

Sin embargo, desde el ámbito municipal sostienen que este procedimiento apenas se utilizaba y que, en la práctica, muchos locales programaban conciertos de forma habitual sin disponer del permiso correspondiente.

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Un reclamo habitual durante el verano

La música en directo se había convertido en uno de los principales atractivos de los chiringuitos vigueses durante los últimos años. Las actuaciones, especialmente al atardecer, reunían cada fin de semana a numerosos vecinos y visitantes que acudían a disfrutar del ambiente junto al mar.

La combinación de terrazas frente a la playa, programación musical y oferta gastronómica había consolidado estos espacios como uno de los puntos de encuentro más concurridos del verano en la ciudad. Sin embargo, con la nueva instrucción, esa oferta desaparece y la actividad quedará limitada al servicio habitual de hostelería.

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Una temporada más larga, pero sin actuaciones

La prohibición llega precisamente en un año en el que los chiringuitos cuentan con un calendario de apertura más amplio que en temporadas anteriores. Gracias a la aplicación de la Lei do Litoral de Galicia y a la adaptación de la planificación municipal, los establecimientos autorizados pueden permanecer abiertos de forma continuada desde marzo hasta el 31 de octubre, sin necesidad de cerrar entre Semana Santa y el inicio del verano, como ocurría anteriormente.

Esta ampliación buscaba aprovechar la creciente afluencia de público a las playas durante la primavera y el otoño, prolongando la actividad económica más allá de los meses centrales del verano.

Solo podrán celebrarse conciertos en espacios autorizados

Con esta decisión, la música en directo queda restringida a aquellos recintos que sí cuentan con las autorizaciones necesarias para desarrollar este tipo de espectáculos. Entre ellos figuran espacios municipales destinados específicamente a la celebración de eventos culturales y musicales, mientras que los chiringuitos deberán limitar su actividad a la explotación hostelera contemplada en sus concesiones.

La medida supone un importante cambio para la temporada estival en Vigo, ya que pone fin, al menos por el momento, a una programación musical que se había convertido en uno de los principales reclamos de estos establecimientos y en una de las imágenes habituales de las tardes y noches de verano en las playas de la ciudad.