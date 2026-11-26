Dos hombre se enfrentan a cargos por robo con allanamiento y entrada ilegal en la residencia de los futuros reyes de Reino Unido. Un tercer sospechoso todavía no ha sido detenido

Asaltan la finca del príncipe Guillermo y Kate Middleton en Norfolk tras un fallo de seguridad: dos hombres han sido detenidos

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La investigación sobre el asalto a Anmer Hall, la residencia campestre del príncipe Guillermo y Kate Middleton en la finca de Sandringham, ha permitido conocer nuevos detalles sobre los objetos que desaparecieron de la propiedad.

Dos hombres han comparecido ante la Justicia británica acusados de entrar en la vivienda con intención de robar y sustraer varias pertenencias. Entre ellas figuran seis pares de gemelos, uno de los cuales ha sido identificado como perteneciente al abuelo del príncipe y marido de Isabel II, Felipe de Edimburgo, además de un reloj cuyo valor todavía no ha trascendido.

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Los detalles salieron a la luz durante la comparecencia judicial de los dos sospechosos, celebrada este pasado miércoles, 25 de noviembre, en el Tribunal de Magistrados de Norwich.

Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32, ambos de nacionalidad albanesa, se enfrentan a cargos por robo con allanamiento y entrada ilegal en un recinto protegido. Ninguno de los dos se declaró culpable o inocente durante esta primera vista y ambos quedaron en prisión preventiva.

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El asalto se produjo el 23 de noviembre, cuando los intrusos consiguieron acceder al interior de Anmer Hall, situada en Sandringham, en el condado de Norfolk.

Según las informaciones expuestas ante el tribunal, los presuntos ladrones habrían escalado una tubería de desagüe para alcanzar una de las ventanas de la vivienda y entrar en un vestidor. En el exterior se encontraron daños en el marco de una ventana, que las autoridades relacionan con el acceso forzado al inmueble.

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Fue en esa estancia donde habrían desaparecido los seis pares de gemelos y el reloj. Por el momento, no se ha aclarado públicamente a quién pertenecían el resto de las piezas. Tampoco se ha facilitado una valoración económica de los objetos sustraídos.

Lo que se sabe del robo

Según se expuso durante la vista judicial, los sensores de movimiento de la finca se activaron a las 17:49 horas del pasado lunes. También se detectó actividad en las inmediaciones de una ventana de la Orangerie, una zona de la propiedad, y las autoridades encontraron marcas en la tubería que presuntamente utilizaron los intrusos para acceder a la planta superior.

La alerta puso en marcha un dispositivo policial para localizar a los responsables. Un miembro del personal de la finca, que se encontraba realizando una patrulla, detectó a dos hombres cuando atravesaban un seto y huían. El trabajador utilizaba un dispositivo de observación térmica cuando consiguió advertir sus movimientos.

La búsqueda se amplió con la intervención de la policía, así cómo de perros, drones y de un helicóptero del Servicio Nacional de Policía Aérea. Finalmente, los dos sospechosos fueron localizados en una zona próxima a la residencia. Cuando fueron encontrados, alrededor de las 19:15 horas, ambos estaban descalzos.

La investigación continúa abierta y existe un tercer sospechoso que todavía no ha sido detenido. Su posible participación en los hechos también forma parte de las pesquisas policiales.

Cabe destacar que ni el príncipe Guillermo ni Kate Middleton se encontraban en Anmer Hall cuando se produjo el asalto. Tampoco estaban allí sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Por tanto, el robo tuvo lugar cuando la vivienda estaba desocupada por la familia.