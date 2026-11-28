Redacción Galicia Pontevedra, 28 NOV 2026 - 16:14h.

Pese a que la póliza reducía la cobertura por infarto a 9.000 euros, la Audiencia Provincial de Pontevedra confirma que deberá abonar el capital íntegro del seguro por fallecimiento

Los jueces consideran que la limitación no fue aceptada expresamente por escrito y reprochan a la aseguradora haber retrasado injustificadamente el pago

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Una aseguradora pretendía reducir a 9.000 euros una indemnización por el fallecimiento de un ciclista que tenía contratado un seguro de accidentes a través de la Federación Gallega de Ciclismo. Sin embargo, la Justicia ha determinado que deberá abonar los 120.202 euros previstos en la póliza por muerte, al considerar que la compañía aplicó una cláusula que limitaba la cobertura sin que constase su aceptación expresa por parte del asegurado.

La Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado la condena a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA en una sentencia dictada el 16 de octubre de 2026. El fallo, publicado por La Voz de Galicia, respalda la resolución que ya había dictado en 2024 el juzgado de primera instancia y da la razón a las dos familiares del ciclista fallecido, que reclamaron el importe íntegro del seguro.

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El conflicto surgió cuando, tras la muerte del corredor por un infarto de miocardio, las allegadas descubrieron que la póliza contemplaba una indemnización muy inferior en caso de fallecimiento por esta causa. La aseguradora defendía que debía pagar únicamente 9.000 euros, frente a los más de 120.000 euros que figuraban como capital asegurado por muerte.

Una limitación que no figuraba en las garantías generales

El seguro colectivo contratado a través de la Federación Gallega de Ciclismo recogía entre sus garantías una indemnización de 120.202 euros en caso de fallecimiento y de 210.354,24 euros por invalidez permanente. No obstante, en las condiciones particulares aparecía un apartado que establecía un capital mucho menor si la muerte se producía por un infarto de miocardio.

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Según informa la cabecera gallega, las familiares cuestionaron esa reducción y denunciaron que la limitación se les comunicó después del siniestro. En el juicio celebrado en 2023, tanto el corredor que había intervenido en la contratación de la póliza como el presidente de la federación aseguraron que estaban convencidos de que el fallecimiento estaba cubierto por el capital de 120.202 euros.

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El juez de primera instancia entendió que la cláusula no podía aplicarse porque suponía una restricción de los derechos del asegurado y no constaba que hubiese sido aceptada expresamente por escrito. La compañía recurrió la resolución, pero la Audiencia Provincial ha vuelto a respaldar ese criterio.

Los jueces consideran que la cláusula era "sorprendente"

La resolución judicial distingue entre las cláusulas que definen qué riesgos cubre un seguro y aquellas que reducen los derechos del cliente una vez contratada la cobertura. En este caso, los magistrados entienden que limitar a 9.000 euros una garantía de fallecimiento fijada en 120.202 euros supone una reducción sustancial que debía haber sido aceptada de manera expresa.

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La sala considera que se trata de una condición "claramente limitativa" y advierte de que, para que pudiera ser válida, debía aparecer debidamente destacada y contar con la firma específica del tomador. Además, apunta a que una restricción de estas características podría resultar desproporcionada o "sorprendente" para el asegurado.

Los magistrados reprochan también a Allianz su actuación durante el procedimiento y consideran que la compañía mantuvo una oposición al pago sin una justificación suficiente. La sentencia señala que no existía una controversia sobre el cálculo de la indemnización, sino sobre la aplicación de una cláusula que, a juicio de la sala, había sido impuesta al asegurado.

La aseguradora deberá pagar también intereses

La Audiencia Provincial no solo confirma que la familia debe recibir los 120.202 euros, sino que respalda también la imposición de intereses por el retraso en el abono de la indemnización.

Los jueces consideran que la aseguradora prolongó injustificadamente el proceso para evitar el pago y califican su comportamiento de innecesario, destacando su voluntad reiterada de dilatar la resolución del conflicto.

La compañía había defendido que el infarto no podía considerarse un accidente cubierto al no haberse acreditado que se produjera por una causa externa, violenta y súbita, como exigía la póliza. La Audiencia rechaza esa interpretación y confirma que la cláusula que reducía el capital por infarto no podía perjudicar al asegurado al no haber sido aceptada expresamente.