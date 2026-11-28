Raquel Noya A Coruña, 28 NOV 2026 - 06:30h.

A los 47 años cerró la empresa que había dirigido durante dos décadas, perdió 18 kilos y encontró en las redes sociales una nueva oportunidad profesional

Natural de Cangas, Elga ha convertido su transformación personal en Chicas de 50, una comunidad que anima a otras mujeres a priorizarse

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Elga Gil es una gallega de Cangas que a los 47 años decidió dar un giro radical a vida: cerró la empresa que había dirigido durante dos décadas, perdió 18 kilos y se reinventó en las redes sociales con un proyecto dirigido a mujeres maduras: Chicas de 50, con más de 125.000 seguidoras en Instagram. “Lo valiente hubiera sido quedarme, pero fui decidida y me lancé”, confiesa a Informativos Telecinco.

Y es que, a veces, para cambiar de vida no hace falta esperar a que las circunstancias mejoren, hay que tomar una decisión y decidirse a dar el paso, aunque no se tenga ninguna garantía de que las cosas vayan a salir bien. Eso fue lo que hizo Elga Gil, quien hoy, con 50 años, ha convertido aquella transformación personal en un proyecto con el que acompaña a otras mujeres que atraviesan una etapa similar.

“Mi cambio radical llegó a los 47, cuando mis hijos ya eran independientes. Les dije que me iba a dedicar a crear contenido en redes y su respuesta fue: ‘Mamá, si tú quieres hacerlo, adelante’”, recuerda. Aquella conversación fue uno de los impulsos que necesitaba para iniciar una nueva etapa. Tenía dudas, incertidumbre y miedo a equivocarse, pero también la sensación de que había llegado el momento de hacer algo por ella misma.

“Tenía todas las dudas del mundo”, reconoce. Sin embargo, decidió no seguir aplazando una transformación que llevaba tiempo necesitando: “Me vi a mi misma en un trabajo que no me representaba, no era mi sitio”, explica.

De tocar fondo a recuperar las riendas de su vida

El cambio no surgió de un día para otro. Detrás de aquella decisión había años de desgaste físico y emocional. Elga había levantado una empresa de ropa que mantuvo durante dos décadas y que llegó a contar con ocho trabajadoras. La pandemia y las dificultades para mantener el negocio terminaron por llevarla a una situación límite.

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“No estaba bien, ni física ni mentalmente”, reconoce sobre aquella etapa. El cierre de la empresa supuso despedirse de un proyecto al que había dedicado buena parte de su vida, pero también le permitió replantearse sus prioridades.

La transformación comenzó por pequeños gestos cotidianos. Uno de ellos fue recuperar la actividad física a través de los paseos. Sin grandes objetivos ni exigencias iniciales, empezó caminando apenas 15 minutos al día y fue aumentando progresivamente el tiempo hasta convertirlo en un hábito.

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Con el paso de los meses, aquel cambio de rutina tuvo consecuencias visibles. Perdió 18 kilos, recuperó la vitalidad y comenzó a sentirse mejor consigo misma. También decidió dejar de alisarse el pelo y recuperar su cabello rizado natural, un cambio que, más allá de lo estético, simbolizó una nueva manera de aceptarse y empoderarse.

Pero Elga insiste en que la transformación no se puede medir únicamente en kilos o en una imagen diferente. “Ha sido un cambio integral”, afirma. De hecho, considera que muchas mujeres comienzan buscando una modificación física cuando, en realidad, necesitan revisar otros aspectos de su vida. “A menudo sucede que una mujer busca un cambio físico y en realidad lo que necesita es un cambio mental”, reflexiona.

Un proyecto para ayudar a otras mujeres a los 50

La nueva etapa personal de Elga también terminó convirtiéndose en una oportunidad profesional. A través de las redes sociales descubrió iniciativas relacionadas con el bienestar femenino y decidió formarse para conocer mejor los cambios que experimentan las mujeres durante la mediana edad.

Así nació su apuesta por la creación de contenido digital y su participación en Chicas de 50, una comunidad dirigida a mujeres que quieren afrontar esta etapa con más información, autonomía y ganas de emprender nuevos proyectos.

Su objetivo es trasladar lo que ha aprendido durante su propia transformación y animar a otras mujeres a dejar de relegarse a un segundo plano. Para ello, aborda cuestiones relacionadas con los hábitos, el cuidado personal y la salud hormonal femenina, con la colaboración de otras profesionales.

Elga considera que muchas mujeres han pasado buena parte de su vida pendientes de las necesidades de los demás, especialmente de sus hijos y de sus familias. Cuando las circunstancias cambian y los hijos comienzan a independizarse, puede aparecer una oportunidad para recuperar espacios personales que habían quedado relegados.

“Las mujeres seguimos sin tener claro que lo primero somos nosotras”, advierte. Por eso, cuando alguien le pregunta cómo empezar a cambiar su vida, su respuesta es directa: “Piensa en ti, cree en ti. Si tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer”. No se trata, explica, de perseguir una imagen perfecta ni de intentar convertirse en otra persona. Su propósito es tener capacidad para decidir cómo quiere vivir y no dejar que las expectativas ajenas marquen el camino. Sobre su situación actual, Elga asegura que sigue “con cambios”, y añade: “No busco la perfección, pero me considero inconformista en el sentido de que quiero ser dueña de mi vida”, asegura.

“Haz el cambio por tus hijos”

En su reflexión también ocupa un lugar importante la maternidad. Elga reconoce que durante muchos años organizó buena parte de sus decisiones profesionales y personales alrededor de sus hijos. De hecho, emprendió su primer negocio cuando nació uno de ellos con la intención de poder trabajar sin perderse su crecimiento.

Ahora, con sus hijos ya mayores, considera que ha llegado el momento de reivindicar también las necesidades de las madres. Y lanza un mensaje a quienes utilizan las responsabilidades familiares como motivo para aplazar indefinidamente sus propios cambios.

“A veces ponemos como excusa que no podemos por nuestros hijos… Yo diría en ese caso: ‘Haz el cambio por tus hijos’”, sostiene. Su experiencia le ha enseñado que cuidar de una misma no tiene por qué significar dejar de cuidar a los demás. Al contrario, considera que recuperar la ilusión y el bienestar personal también repercute en el entorno familiar.

Cuando piensa en la mujer que era hace cinco años, Elga reconoce que le diría que estuviese tranquila y “le daría las gracias por haber hecho el cambio que necesitaba”, concisa.

Hoy, Elga asegura que disfruta de cosas que antes pasaban inadvertidas por no detenerse a observarlas, y también anima a otras a hacer lo mismo: “Hace tres años me levantaba amargada, ahora valoro los pequeños lujos, que pueden ser algo tan sencillo como desayunar pan recién hecho”, resume.