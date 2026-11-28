Manuel Pimentel Málaga, 28 NOV 2026 - 06:30h.

Este jubilado malagueño dirigió una sucursal de banco durante 38 años y se animó a estudiar tras jubilarse siguiendo el consejo de su hijo

Sale a caminar a las siete de la mañana, estudia al volver a casa y por la tarde va a la facultad, donde comparte aula con alumnos 50 años más jovenes que él

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Cuando Juan entra en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, los jóvenes estudiantes que no le conocen dan por hecho que puede ser alguno de los docentes o catedráticos de la Universidad. Pero cuando entra en el aula, él no se sienta en la mesa del profesor sino en la de los alumnos. A sus 77 años, está matriculado en su segunda carrera universitaria.

La primera, Bellas Artes, la terminó en cuatro años después de jubilarse. Ahora, cursa el Grado en Historia del Arte y ya tiene cogido el ritmo. Se levanta a las siete de la mañana todos los días y realiza su primera rutina de la jornada, que es irse a caminar. A la vuelta del paseo, Juan dedica el resto de la mañana a estudiar en casa y por la tarde, toca ir a clase.

Antes de entrar en la universidad, este malagueño había pasado 38 años al frente de una sucursal bancaria. Se jubiló hace más de quince años y en un principio pensó que dedicaría buena parte del día a caminar. El plan le duró poco. "Yo no puedo estar aquí todos los días andando cuatro o cinco horas", recuerda que le dijo a su hijo. Él, que es pintor, le hizo una pregunta que acabó llevándolo a la facultad: "Papá, ¿por qué no te metes en lo que te gusta, en el arte?".

Así que Juan no se lo pensó. Acudió a la secretaría de la facultad, entregó los papeles y se matriculó en Bellas Artes. Terminó el grado con buenas notas pero cuando le preguntan por ellas, le quita importancia. "Hombre, no matrícula, pero sí tenía siete y medio, ocho, sobresaliente", recuerda.

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En casa también seguían las clases

Su mujer se acuerda de cómo volvía de la facultad durante aquella primera carrera. Llegaba con ganas de contar qué habían hecho ese día, qué profesor les había dado clase o cómo le iba con los compañeros. "La carrera la hemos hecho todos juntos", dice su familia. Su hija ve en esa decisión algo que reconoce de casa. Desde pequeños, cuenta, su padre les ha animado a probar cosas sin miedo y a disfrutar de todo lo que hacen.

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En Historia del Arte, Juan comparte aula con estudiantes de veintipocos años. Son medio siglo más jóvenes que él. Pero eso no es impedimento para este exdirector de banco. Una compañera suya explica que Juan es un hombre muy sociable que habla con todo el mundo.

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Sus compañeros de clase destacan su disciplina y dicen que verlo tomarse así de en serio los estudios anima al resto. Uno de sus profesores destaca que Juan aporta al aula una experiencia distinta y que al igual que es un ejemplo para los demás estudiantes, Juan también aprende de sus compañeros más jóvenes.

Él también tiene algo que decirles a quienes se agobian por repetir una asignatura o creen que ya se les ha pasado el momento de volver a estudiar. "Que no les dé susto estar aquí con 30 años, porque yo tengo 77", afirma.

Si alguien tiene que dejar los estudios y retomarlos años después, añade, puede hacerlo cuando le venga bien. Por lo pronto, Juan tiene sus propios exámenes por delante. Quiere aprobar las asignaturas que le quedan y llevarse a casa el título de Historia del Arte.