La Policía de Corea del Sur rastrea la ubicación del expresidente Yoon ante la posibilidad de que haya huido

La declaración de la ley marcial, declarada de forma ilegal en Corea del Sur por el ya destituido y encarcelado Yoon Suk Yeol se cobra dos nuevos imputados, entre ellos su propia esposa, Kim Keon Hee, acusada de corrupción y soborno. La Fiscalía especial de Corea del Sur ha imputado este viernes al ex primer ministro Han Duck Soo por posible complicidad en este acto que provocó una crisis política en el país asiático.

Los fiscales han señalado que Han "era el más alto cargo constitucional que podría haber bloqueado la inconstitucional e ilegal ley marcial impuesta por el presidente". Además también lo han acusado de perjurio, falsificación y destrucción de documentos oficiales, entre otros delitos, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"A pesar de que sabía que el presidente violaría los derechos básicos de la población y pisotearía el orden constitucional, participó adoptando medidas para garantizar su legitimidad procedimental", han sostenido los fiscales, encabezados por Cho Eun Suk, que consideran que Han no satisfizo sus responsabilidades como primer ministro a la hora de contener las acciones del entonces presidente.

Los fiscales en su auto han argumentado que Han permitió que la ley marcial saliera adelante al proponer una reunión del Gobierno antes de su declaración, encuentro en el que se habría centrado en alcanzar un 'quorum' en lugar de revisar la propuesta y sus implicaciones. Además, sospechan que habría estado implicado en la redacción y posterior destrucción de un texto destinado a legitimar el decreto de Yoon.

Los fiscales consideran además que Han es sospechoso de mentir bajo juramento ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional al afirmar que no era consciente de que Yoon le hubiera entregado una copia de la declaración de la ley marcial hasta que el decreto fue retirado por las protestas que provocó y la oposición de la mayoría de los parlamentarios a dicha medida.

Todos los cargos de los que imputan a Kim Young Su, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol

Por otra parte, Kim ha sido imputada por corrupción y soborno, según ha confirmado la fiscal Min Joong Ki, un hecho que implica que se convierte en la primera esposa de un expresidente que será sometida a juicio estando ya bajo custodia en la historia del país asiático.

Kim está acusada de entregar fondos para un sistema de manipulación bursátil entre 2009 y 2012 y de recibir sondeos de opinión junto a su esposo antes de las elecciones presidenciales de 2022 a cambio de la nominación de Kim Young Su para unas elecciones legislativas parciales que tuvieron lugar ese mismo año.

La esposa de Yoon es además sospechosa de recibir regalos por parte de la Iglesia de la Unificación a cambio de favores empresariales en 2022, unas acusaciones a las que Kim ha respondido en un comunicado en el que ha subrayado que "no evitará el camino que le ha sido otorgado" y que "participará con tranquilidad en el juicio".

"Seguiré asistiendo fielmente al interrogatorio del fiscal especial sobre cualquier acusación. Lamento sinceramente y me atormenta cada día esta situación que ha preocupado a la población. Sin embargo, no me excusaré bajo ninguna circunstancia", ha indicado, al tiempo que ha rechazado parte de las acusaciones que han sido presentadas contra ella.

Kim será así sometida a juicio junto a su esposo, quien también se encuentra en prisión y está siendo juzgado por insurrección por su fallido intento de imponer la citada ley marcial, un hecho que derivó en una crisis política cerrada con su destitución y la de Han --quien fue presidente interino tras el inicial cese de Yoon-- y la convocatoria de unas elecciones anticipadas en las que se impuso el actual mandatario, Lee Jae Myung.