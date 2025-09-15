El secretario de Transporte del Gobierno, Sean Duffy, insta a despedir a los que "celebren el asesinato" de Kirk

El joven Tyler Robinson, detenido por el asesinato de Charlie Kirk, bromeó en un chat de grupo: "Lo hizo mi doble"

Compartir







Las compañías aéreas, Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines han despedido a varios empleados por hacer comentarios en redes sociales sobre el asesinato del activista de ultraderecha, Charlie Kirk. Los Ejecutivos de las aerolíneas estadounidenses han explicado que estas opiniones no se corresponden con los "valores y políticas" de las compañías y coincide con la petición del Gobierno de EEUU para que las empresas tomaran represalias contra aquellos que "fueran sorprendidos celebrando el asesinato" de Kirk.

“Fuimos informados sobre empleados de Delta de contenido en redes sociales, relacionado con el reciente asesinato del activista Charlie Kirk, fue mucho más allá de un debate sano y respetuoso”, ha explicado el CEO de Delta, Ed Bastian, en un comunicado interno publicado por la CNN.

PUEDE INTERESARTE Quién es Lance Twiggs, la pareja del acusado del asesinato de Charlie Kirk que está colaborando con el FBI

“Estas publicaciones en redes sociales están en claro contraste con nuestros valores y nuestra política de redes sociales, y estos empleados han sido suspendidos mientras se lleva a cabo una investigación”, ha informado Bastian en un comunicado.

El secretario de Transporte del Gobierno insta a despedir a los que "celebren el asesinato"

American Airlines, por su parte, también ha informado de medidas similares contra algunos empleados que comentaron sobre “promover ese tipo de violencia" y "fueron inmediatamente retirados de servicio”.

PUEDE INTERESARTE Carmen Corazzini y su radiografía psicológica del detenido por el crimen de Charlie Kirk

Estas recientes reacciones empresariales contra empleados, llegan en respuesta, tras la presión del Gobierno de Trump para despedir a quienes “fueron sorprendidos celebrando el asesinato”. Poco después el secretario de Transporte, Sean Duffy había instado a despedir a todos los que tuvieran un "comportamiento repugnante".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Este comportamiento es repugnante y deben ser despedidos”, publicó el sábado en X el secretario de Transporte, Sean Duffy. “Cualquier empresa responsable de la seguridad del público viajero no puede tolerar esa conducta”, escribió el republicano.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

United Airlines también envió un memorando a los pilotos recordándoles la política de redes sociales de la compañía, que confirmó a los medios haber suspendido a varios empleados, sin precisar cuántos. En un comunicado, United Airlines explicaba que han "sido claros con nuestros clientes y empleados en que hay tolerancia cero hacia la violencia motivada políticamente o a algún intento de justificarla”.