El ultimátum de Trump a Hamas: O acepta el plan de paz antes del lunes o se desatará el infierno

Trump amenaza a Hamás con desatar el "infierno" si no acepta el plan de paz antes del lunes

Hamás anunciará "muy pronto" su respuesta al plan de Trump para Gaza pero rechaza "amenazas y presiones"

Compartir







Y llegó el esperado ultimátum de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha fijado como plazo para que Hamás acepte el nuevo acuerdo de paz las 18.00 hora de Washington del domingo (00.00 del lunes en la España peninsular), bajo la amenaza de que, si no lo hace antes de ese ultimátum, se desatará "un infierno como nunca antes se ha visto".

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto, ha advertido de que es la "última oportunidad". "Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", ha sentenciado en un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social.

Hamás dice que anunciará su postura muy pronto porque "el tiempo es sangre"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado que anunciará "muy pronto" su postura sobre el plan presentado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, si bien ha resaltado que "no acepta amenazas, dictados ni presiones", tras el apremio de gobiernos e instituciones internacionales para aceptar una propuesta que incluye, entre otros elementos, un órgano de gobierno provisional a presidir por Trump.

PUEDE INTERESARTE Esperanza y cautela ante el plan de paz para Gaza, a la espera de la respuesta de Hamás

Hamas ha reiterado su compromiso para alcanzar acuerdos considerando que "el tiempo es sangre", en alusión a los más de 66.000 palestinos muertos a pocos días de que se cumplan dos años desde la ofensiva militar israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre que dejaron unos 1.200 fallecidos y 250 secuestrados, pero ha defendido el derecho de Hamás a emitir sus alegaciones sobre el plan de 20 puntos en un marco de "diálogo y debate".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La UE respalda el plan de Trump para Gaza y urge a Hamás a aceptarlo

Los Estados miembros de la Unión Europea han mostrado su apoyo al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de Gaza, valorando los parámetros para el fin de la guerra, al tiempo que insisten en la perspectiva de la creación del Estado palestino y urgen al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a aceptar la iniciativa.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En una declaración conjunta, los Veintisiete destacan que el plan de Trump "ofrece una salida" al conflicto, garantiza un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes restantes, al tiempo que asegura la entrega de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. "Todos ellos elementos que desde hace tiempo constituyen prioridades fundamentales de la UE", apunta la declaración.

Igualmente, apoyan que en el futuro de Gaza no juegue ningún papel Hamás, avalando los planes para desarmar al grupo y eliminarlo como amenaza para Israel, además de recalcar que la Franja no sea ocupada y la población gazatí no sea desplazada a la fuerza.

Respecto a la cuestión del Estado palestino, puesto que la solución de dos Estados es una posición consolidada en el seno de la UE, la declaración afirma que los acuerdos transitorios que se produzcan deben ir en esa dirección.

Así ha dicho que se debe "allanar el camino hacia una paz duradera y sostenible mediante una vía creíble hacia un horizonte político para la creación de un Estado palestino y la solución de dos Estados".

En este sentido, sobre la viabilidad del plan, la UE valora que ya cuente con el apoyo de Israel, después de que Trump lo negociara con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ambos lo presentaran en público, por lo que pide que todas las partes aprovechen la oportunidad y Hamás de el paso de aceptar la iniciativa.

"Urgimos a Hamás a que siga el plan, libere a todos los rehenes restantes y deponga las armas. La UE hace un llamamiento a quienes tienen influencia para que transmitan estos mensajes a Hamás. No hay solución militar a este conflicto", sostiene la declaración de los Veintisiete, que valora que el plan presentado por Trump puede poner fin a la "tragedia" en Gaza e iniciar el proceso de reconstrucción de la Franja.