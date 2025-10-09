Los familiares de los rehenes israelíes exigen a Netanyahu celeridad en firmar el acuerdo para evitar riesgos

El acuerdo entre Israel y Hamás para el fin de la guerra en Gaza, en directo | El Ejército israelí anuncia el repliegue de tropas en la Franja

Compartir







El mundo espera ansioso que se anuncien todos los detalles sobre el acuerdo histórico que pone fin a la guerra en Gaza, tras dos años de ofensiva militar de Israel. El periodista Marcos Méndez ya es testigo de este día que llegará con muchas emociones por las expectativas de familiares de los rehenes de Hamás, líderes políticos y la comunidad internacional en la solución del conflicto palestino.

Tras conocerse la noticia del acuerdo, "los primeros que nos han mandado mensajes han sido los familiares. Nos mandaban fotografías, algunas imágenes ya las habéis visto abrazándose. Están muy contentos, eso sí, mantienen la calma hasta que no puedan abrazar físicamente a los suyos, que muy probablemente será el lunes. De momento no hemos conseguido hablar estas primeras horas del día con nuestras fuentes!, ha contado nuestro corresponsal en directo desde Jerusalén.

PUEDE INTERESARTE Los rehenes en manos de Hamás podrían estar a punto de ver la luz tras dos años de cautiverio

En la Franja de Gaza todos celebran el fin de esta cruenta invasión que ha dejado más de 67.000 muertos, entre civiles palestinos y dos millones de desplazados. Allí también "estaban también conteniendo la respiración" para que se materialice el pacto. Los palestinos, sin embargo, siguen sufriendo ataques de Israel que en los últimas horas ha incrementado sus operaciones en la franja. algo que "suele ser habitual, ya pasó en los dos anteriores altos el fuego, que el Ejército israelí "aprovecha hasta el último minuto para atacar".

Desde la noche de ayer, "horas antes de que se anunciara este plan, en Gaza se respiraba también mucha esperanza." Para nosotros ha sido, como comprenderéis aquí en Israel, noche casi en vela, recibiendo noticias, pero que merece totalmente la pena ha informado el periodista Marcos Méndez.

Los familiares de los rehenes israelíes piden a Netanyahu celeridad

La principal organización de familiares de rehenes israelíes ha celebrado este miércoles la firma por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la primera fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, y ha pedido a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que no se retrase en aprobarlo para evitar "graves consecuencias para los rehenes y los soldados".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"El Foro de Familias de Rehenes (y Desaparecidos) celebra la firma de este acuerdo, diseñado para traer a casa a todos los rehenes: los vivos para su rehabilitación con sus familias y los fallecidos para un entierro digno en su patria", ha afirmado en la red social X, donde ha señalado que, aun así, su "lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El grupo ha querido manifestar también "su profunda gratitud al presidente (estadounidense, Donald) Trump y a su equipo por el liderazgo y la determinación que llevaron a este avance histórico".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En este sentido, ha instado al Gobierno israelí a "reunirse de inmediato para aprobar el acuerdo", mientras que el primer ministro ha anunciado que convocará este jueves, 9 de octubre, a su Ejecutivo para la firma del mismo. "Cualquier retraso podría tener graves consecuencias para los rehenes y los soldados", ha advertido, citando la presencia de "48 rehenes retenidos por Hamás".