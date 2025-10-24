Vladimir Putin desafía las sanciones de EEUU a las petroleras rusas: "Son poco amistosas"
Putin asegura que las sanciones económicas de EEUU y la UE "no tendrán un impacto significativo" para Rusia
Donald Trump provoca que el precio del petróleo se dispare un 5% tras amenazar con sanciones a Rusia
Vladimir Putin mantiene el pulso con Trump después de que este anunciara sanciones económicas contra las petroleras rusas al no conseguir colaboración del Kremlin para un acuerdo de paz en Ucrania. El presidente de Rusia sin salirse del guion ni atacar a EEUU ha calificado las medidas de "acto poco amistoso" y sobre la entrega de los misiles de largo alcance, Tomahaws, ha asegurado que si se usan contra Moscú dará "una respuesta abrumadora".
"Si hablamos del aspecto político, entonces, por supuesto, es un acto poco amistoso hacia Rusia. Es obvio y no fortalece las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas comienzan a recuperarse. Por supuesto, con tales acciones, están dañando las relaciones (bilaterales)", ha declarado el líder ruso que lleva meses dando largas a Trump sin comprometerse con las propuestas de este.
Putin ha reconocido que aunque las sanciones a sus petroleras, Rosneft y Lukoil, la segunda más importante del mundo, "son graves", pero no tendrán un impacto significativo" para Rusia. Sin embargo, ha advertido de que "reemplazar el petróleo ruso en el mercado mundial llevará tiempo" y que una "fuerte reducción de la cantidad de petróleo ruso provocará un aumento de los precios".
El líder del Kremlin, sin embargo, no ha descartado una nueve fecha para reunirse con Donald Trump, después de que la reunión prevista para esta semana en la capital de Hungría, Budapest, haya sido cancelada por el republicano.
"Estuve de acuerdo y dije que, por supuesto, este tipo de reuniones requieren una buena preparación. Sería un error que el presidente estadounidense y yo abordáramos esta reunión a la ligera y luego nos marcháramos sin los resultados esperados", ha explicado Putin sin cerrarse a un encuentro con Trump en ese juego que lleva haciendo desde hace meses y que trae de cabeza al presidente estadounidense que llegó a decir del líder ruso que "estaba completamente loco".
A pesar de todo, el presidente de Rusia mantiene, aunque sean solo palabras, su buena disposición para el diálogo. " Siempre es mejor que la confrontación, las disputas o la guerra".
Putin advierte a la UE sobre las nuevas sanciones a Rusia: "Le costará caro"
Sobre el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea por la invasión de Ucrania tras superar el veto que imponía Eslovaquia por las repercusiones en el suministro energético ha lanzado una advertencia, asegurando que "le costará caro" a Bruselas, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias TASS.
Más allá de las sanciones, Putin se ha pronunciado sobre las peticiones de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, respecto de los misiles de largo alcance ante el estancamiento de las negociaciones para un alto el fuego: "Esto es un intento de escalada. Si se utilizan tales armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy grave, por no decir abrumadora", ha avisado.