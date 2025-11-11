El expresidente francés ha dado las gracias a todas las personas que le han aplaudido

Nicolas Sarkozy, en libertad bajo medidas de control judicial, abandona la prisión de La Santé

Compartir







ParísEl expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, es aplaudido por una multitud de personas tras salir del restaurante Le Flandrin en París. El exmandatario iba acompañado de su pareja Carla Bruni. Tras este inesperado momento, Sarkozy ha saludado a todos los que se encontraban en los alrededores del local.

“Gracias, gracias”, dice Sarkozy antes de meterse en el coche junto a Carla Bruni. El expresidente francés -que fue condenado a cinco años de prisión- fue puesto en libertad después de pasar tres semanas en la cárcel.

"Esta es una lección que nos enseña la vida", según Sarkozy

Nicolas Sarkozy, de 70 años, afirmó que ahora está enfocado en prepararse para la apelación: “Mi energía está centrada exclusivamente en demostrar mi inocencia. La verdad prevalecerá. Esta es una lección que nos enseña la vida. El resto de la historia está por escribir”.

PUEDE INTERESARTE Carla Bruni tira el micrófono del medio que reveló el caso por el que han condenado a su marido Sarkozy

El expresidente francés agradeció todas las muestras de apoyo y reconoció que “le han conmovido profundamente y le han dado la fuerza para sobrellevar esta dura prueba”. El que fue jefe de Estado de Francia entre 2007 y 2012 ha salido de la cárcel con ciertas restricciones, entre ellas, la prohibición de salir de Francia y de contactar con el actual ministro de Justicia, su amigo Gérald Darmanin.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Diría que es agotador”, reconoce el exmandatario

Sarkozy compareció ante el Tribunal a través de una videoconferencia y destacó en su alegato final sus condiciones de detención: “Es duro, es muy duro, ciertamente lo es para todos los presos, incluso diría que es agotador”. “Quiero agradecer la humanidad excepcional del personal penitenciario porque ellos han convertido esta pesadilla de la cárcel en algo soportable”, añadió sobre su experiencia en prisión.

El expresidente francés consiguió salir de la cárcel porque sus abogados hicieron ver que no representaba un peligro a la hora de destruir pruebas o de abandonar el país, ya que toda su familia reside en él.