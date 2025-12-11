El trágico derrumbe ha dejado una veintena de fallecidos y más de una decena de heridos, varios de ellos en estado grave

Mueren al menos 22 personas tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en Fez, Marruecos

FezLa ciudad marroquí de Fez permanece sumida en el luto tras el trágico derrumbe de dos edificios de viviendas que han causado la muerte de 22 personas, dejando también heridas a más de una decena que han podido ser rescatadas por los efectivos involucrados en las tareas de rescate. Los inmuebles tenían cuatro plantas cuando se había autorizado una altura de solo dos. Además, en el momento del desplome se celebraba en una de las viviendas una fiesta por el nacimiento de un bebé.

Todo ocurrió en la medianoche del martes 9 de diciembre al miércoles, en torno a las 23:20 horas, momento en que se desataron todas las alarmas en el barrio de Al-Massira, al noroeste de Marruecos. Allí, repentinamente, los dos edificios residenciales se vinieron abajo desatando el pánico. En total, 22 vidas sesgadas, cuatro de ellas de niños, y 16 personas heridas, varios de ellos en estado grave, mientras los servicios de Emergencias del país siguen trabajando en la zona, cubierta ahora por los escombros, sin descartar que estas cifras se eleven.

El trágico derrumbe de los dos edificios en Fez

“He perdido a mi mujer y a mis tres hijos”, contaba entre lágrimas un residente, mientras una vecina, igualmente consternada por lo ocurrido, relataba: “Vinimos aquí con nuestros vecinos. Vinimos a llorar a esta gente”.

En el lugar, y junto a los efectivos desplazados, buscaban desesperadamente entre los escombros a más personas que pudiesen permanecer atrapadas.

Según las autoridades de Fez, los edificios, contiguos, eran de cuatro plantas pero solo tenían autorización para que fuesen de dos. En ellos, han precisado, vivían un total de ocho familias.

“¿Quién tiene la función de supervisar cada detalle relacionado con la construcción de estas instalaciones?” se preguntaban otros desde el lugar, lamentando la terrible desgracia.

El derrumbe se produjo cuando celebraban el nacimiento de un niño

En el momento del desplome, solo había gente en uno de los edificios, donde celebraban el nacimiento de un niño.

Ahora, en la zona ya recogen los escombros con maquinaria pesada. Por el momento, se desconocen las causas del derrumbe.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los edificios fueron levantados en 2006 en el marco de unos esfuerzos de construcción autónoma en beneficio de habitantes del duar Ain Smen, bajo el programa 'Fez, ciudad sin barrios chabolistas'. Las pesquisas abiertas por las autoridades buscan identificar las causas técnicas tras lo ocurrido, así como los incumplimientos de las normas de urbanismo y construcción.

En el marco de los trabajos realizados en el área, varios residentes de la zona han sido trasladados a varias casas cercanas.