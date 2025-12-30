Alberto Rosa 30 DIC 2025 - 18:03h.

La deportista compartió años antes de su muerte un meme sobre que la humanidad es más peligrosa que un tiburón

Hallan los restos de la triatleta Erica Fox, desaparecida en una playa de California, tras sufrir el ataque de un tiburón

Erica Fox, la triatleta de 55 años hallada muerta frente a la costa de Santa Cruz, en California, supuestamente mordida por un tiburón, mostró años antes en sus redes sociales su pasión por este tipo de animales y nadar cerca de ellos. Fox, que llevaba desaparecida una semana tras una sesión de natación a mar abierto, llevaba puesto su traje de neopreno negro cuando fue hallada.

Su esposo, Jean-Francis Vanreusel, alertó el 21 de diciembre, que nadaba junto a Erika Fox y otros 13 integrantes de un club local de natación en aguas abiertas cuando un tiburón la atacó. El hombre aseguró que se encontraba a unos 100 metros detrás de ella en el momento del ataque del escualo.

Algunos testigos aseguraron que vieron al tiburón emerger con un cuerpo humano antes de sumergirse nuevamente, según publicó ‘ABC News’. Ahora que se conoce el trágico suceso que acabó con la muerte de la atleta, ha trascendido un meme que la deportista publicó 12 años antes de su muerte en Facebook sobre que la humanidad es más peligrosa que un tiburón.

Se trata de una imagen en la que se ve a un tiburón y a una persona con la equipación de buceo nadando junto al gran escualo. La imagen va a compañada del texto: “Este es el animal más peligroso del mundo, y a su lado un tiburón nadando pacíficamente”.

El esposo de Erika Fox, Jean-Francis Vanreusel, explicó que su esposa llevaba un dispositivo de disuasión para tiburones en el tobillo, un accesorio electromagnético diseñado supuestamente para reducir el riesgo de ataques.

En una entrevista de 2022, Fox declaró a The Independent: “En cuanto te sumerges en el agua, te encuentras inmediatamente en un país extranjero. Somos los humildes huéspedes de la ecología oceánica. Me siento más vulnerable montando en bicicleta que estando en el agua”.

En la misma entrevista de 2022, John Ugoretz, gerente del programa ambiental del CDFW, afirmó: “Según nuestros datos, no existe un mayor riesgo para las personas en el agua, incluso en las zonas donde vemos tiburones cada vez con más frecuencia. Hay abundante evidencia de que los tiburones no muestran un gran interés por las personas e incluso las evitan si se les acercan”.