Donald Trump justifica su invasión en Venezuela y el continente americano a través de la doctrina Monroe, utilizada en el siglo XIX

Nicolás Maduro, en prisión | 'Informativos Telecinco', testigo de la incertidumbre en la frontera entre Colombia y Venezuela: "No hay nadie satisfecho"

Compartir







Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre su intención de reforzar la influencia de Estados Unidos en todo el continente americano han reabierto el debate sobre la doctrina Monroe y su posible reinterpretación en la actualidad.

En este contexto, el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Luis Manfredi, ha explicado a 'Informativos Telecinco' que la doctrina Monroe nació en el siglo XIX con el lema “América para los americanos”.

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos ataca Venezuela

¿Qué es la doctrina Monroe?

Según el experto, esta estrategia surgió tras el declive de los imperios español y portugués y planteaba una postura defensiva, con Estados Unidos como garante frente a posibles injerencias extranjeras en el continente.

Sin embargo, Manfredi señala que la visión actual defendida por Trump supone un cambio importante. A su juicio, la nueva estrategia estadounidense deja atrás el carácter defensivo y apuesta por una posición más ofensiva, que contempla la intervención directa si se considera necesario.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro

El profesor destaca que, más allá del petróleo, Estados Unidos muestra ahora un especial interés por recursos como el litio, así como por infraestructuras estratégicas, capital financiero y puertos. Todo ello, añade, con el objetivo de desplazar a gobiernos que no compartan esta nueva orientación política.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El experto considera que esta reinterpretación de la doctrina Monroe podría tener importantes consecuencias para las relaciones internacionales en el continente americano en los próximos años.

Trump será quién decida "los términos" en los que se dará la gobernanza de Venezuela

Hay que recalcar que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ya ha señalado que el presidente Donald Trump será quién decida "los términos" en los que se dará la gobernanza de Venezuela, tras el ataque estadounidense a posiciones en Caracas y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Nosotros establecemos los términos (del Gobierno de Venezuela). El presidente Trump establece los términos. Y, en última instancia, él decidirá cómo se implementará eso", ha declarado en una entrevista en la cadena 'CBS News'.

El jefe del Pentágono no ha adelantado de qué manera se realizara esta gobernanza y tampoco ha descartado una futura presencia de tropas estadounidenses en territorio venezolano. El propio Trump ya ha adelantado que Estados Unidos se "hará cargo" de la situación.

Para Hegseth, la intervención estadounidense "significa que las drogas dejarán de circular" y que el "petróleo que nos robaron será devuelto". "Significa que los países extranjeros no tienen cabida en nuestro hemisferio. Así que, en última instancia, controlaremos lo que suceda a continuación gracias a esta valiente decisión", ha añadido.

Estados Unidos sostiene que el 'cambio' en Venezuela beneficiará al país

Pete Hegseth ha asegurado que el cambio de "dinámica" en Venezuela traerá beneficios para Estados Unidos en términos de "seguridad y prosperidad". "Venezuela tiene una larga historia de ser un país rico y próspero", ha añadido.

"En esta acción audaz y valiente del presidente Trump, no descarta nada. Así que lo que suceda a continuación lo decidirán los venezolanos, pero en última instancia, Estados Unidos se beneficiará en términos de seguridad y prosperidad", ha declarado el jefe del Pentágono.

El secretario de Defensa ha afirmado que la decisión de Trump de intervenir militarmente en territorio venezolano es "exactamente lo contrario" a otras acciones de política exterior llevadas a cabo por gobiernos anteriores en las que se gastaba "dinero en sangre, sin obtener nada a cambio".

"El pueblo (de Venezuela) ha sido saqueado por un terrible liderazgo. Podemos hacer ambas cosas: ayudarlos y ayudar a Estados Unidos en el hemisferio occidental restableciendo la doctrina Monroe. Anoche se demostró la paz mediante la fuerza con nuestros aliados", ha aseverado el político estadounidense.