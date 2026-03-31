La portavoz de Exteriores de China pidió "un alto el fuego lo antes posible" y la restauración de "la paz y la estabilidad en el golfo Pérsico"

Donald Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz como señal "de respeto"

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El Gobierno de China ha confirmado que tres buques de su país han atravesado "recientemente" el estrecho de Ormuz, tras llegar a un acuerdo con "las partes interesadas". La información ha dado una señal de alivio parcial para el tránsito a través de la estratégica vía, que se encuentra bloqueada ‘de facto’ por Irán, tras la guerra de Israel y EEUU contra Teherán.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning ha hecho pública la información sobre el tránsito de "tres buques chinos" por el estrecho de Ormuz", tras "coordinar con las partes pertinentes".

China "agradece la asistencia proporcionada por las partes implicadas" y subrayó la importancia estratégica de esa vía marítima para el comercio internacional, según ha explicado Mao en rueda de prensa.

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"El estrecho de Ormuz y sus aguas adyacentes son una importante ruta internacional para el comercio de mercancías y energía", agregó la portavoz, al tiempo que pidió "un alto el fuego lo antes posible" y la restauración de "la paz y la estabilidad en el golfo Pérsico".

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Las declaraciones de Mao se producen después de que datos del portal de seguimiento marítimo MarineTraffic reflejaran que los cargueros de Cosco 'Indian Ocean' y 'Arctic Ocean', el 'Mac Hope', un buque con bandera panameña que se declaró de propiedad y tripulación chinas, cruzaron el lunes esa vía y se situaron ya al este de Ormuz.

Los cargueros chinos habían quedado atrapados en el golfo Pérsico al comienzo de la guerra de EEUU a Irán

Los cargueros de Cosco transportaban contenedores mayoritariamente vacíos y habían quedado atrapados en el golfo Pérsico desde finales de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán, según informaron medios chinos.

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Estas fuentes señalaban que ambos buques habían intentado previamente atravesar el estrecho el pasado viernes, pero tuvieron que darse la vuelta después de que la Guardia Revolucionaria iraní les negara el paso, de acuerdo con información de la consultora Lloyd’s List Intelligence.

La confirmación oficial china llega días después de que Cosco anunciara la reanudación de la aceptación de nuevas reservas de contenedores ordinarios con destino a varios países de Oriente Medio, aunque advirtió entonces de la "volatilidad" regional y de que los costes, la programación y las condiciones del transporte seguían "sujetos a cambios".

El paso por Ormuz es especialmente sensible para China, dado que cerca del 45 % de sus importaciones energéticas transitan por esa vía. La alteración del tráfico marítimo y el encarecimiento del petróleo han tenido ya efectos en el mercado interno chino, donde los combustibles están registrando una de sus mayores subidas de los últimos años, que el Estado ha intervenido para limitar el alza.