El abogado y empresario colombiano, Abelardo de la Espriella, de 47 años, promete gobernar el país con mano de hierro

El líder de la ultraderecha Abelardo de la Espriella gana las presidenciales en Colombia: "Comienza una nueva etapa"

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Abelardo de la Espriella ha ganado las elecciones en Colombia tras el conteo preliminar de los votos prometiendo mano dura al estilo de Bukele y transformando al país en una "gran empresa".. Sin embargo, este abogado penalista hace apenas 11 meses se dedicaba a defender a acusados por corrupción hasta que fundó su partido 'Defensores de la Patria' bajo la bandera de la ultraderecha: Dios, Patria y familia.

De la Espriella, por el que Donald Trump, ha mostrado públicamente sus simpatías, ha realizado una vertiginosa ascensión política tras una cuestionada carrera profesional y sin ninguna experiencia de Gobierno. El presidente electo de Colombia, que se hace llamar 'El Tigre', presume de tener "cojones" y no se corta a la hora de mechar sus discursos con frases y gestos misóginos y homófobos.

El nuevo presidente de Colombia inscribió su candidatura a la Presidencia en 2025 con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de Petro y de su sucesor, Iván Cepeda a los que ha acusado de chavistas. A su lado se han alineado, los electores de la derecha que hasta ahora militaban en las filas del uribismo.

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De la Espriella se ha proclamado admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., y David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

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En su curriculo está también la participación hace veinte años en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), por lo cual Cepeda lo acusó en la recta final de la campaña de supuestos vínculos con paramilitares y, mediante su bufete de abogados, del presunto «robo» de recursos destinados a la salud.

Prosperidad y mano dura para hacer de Colombia la "patria milagro"

De la Espriella, que se jacta de no recibir a los políticos de siempre en su movimiento y prometió que como presidente hará de Colombia "la patria milagro", como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores.

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En su plan de gobierno hay un decálogo de "milagros" para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

A quienes le critican que nunca ha ocupado cargos públicos, les responde que eso es una ventaja porque lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos, y subraya que su experiencia está «en ser exitoso» como empresario y lo mismo hará en el Gobierno.

Con ese discurso de ‘self-made’ y mensajes de contenido patriótico, incluido el saludo militar e invocaciones a Dios, conquistó a buena parte del electorado, entre ellos católicos y evangélicos. Al mejor estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien tiene parecido físico e ideológico, De la Espriella, criticado por comentarios y actitudes machistas, promete "combatir con mano de hierro a los delincuentes y a los corruptos".

La ‘dolce vita’ de Abelardo de la Espriella

El éxito en los tribunales con su firma De la Espriella Lawyers, que lo convirtió en millonario, lo llevó a crear la marca ‘De la Espriella Style’, que define como "un espacio para celebrar la ‘dolce vita’, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión".

Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, corbatas y pañuelos de seda. Su campaña también comercializa chaquetas, gorras, gafas de sol y relojes de Defensores de la Patria.

De la Espriella también tiene ciudadanía italiana y estadounidense, lo que dio pie a una discusión entre juristas sobre si ese hecho supone un impedimento para ser presidente de Colombia. En su forma de vestir y sus gustos gastronómicos intenta ser lo más italiano posible, e incluso ha grabado dos discos con voz de tenor: ‘De mi alma italiana’ y ‘Navegante’.