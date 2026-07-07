El adiestrador de animales y progenitor de la mexicana perdió la vida a finales de mayo, pero no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido la noticia de su deceso

Así fue la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova hace 20 años

Compartir







La muerte de Larry Casanova ha situado de nuevo el foco sobre la faceta más personal y familiar de Genoveva Casanova, una mujer que, pese a su popularidad pública, siempre ha procurado mantener su entorno más íntimo alejado de los focos.

El empresario mexicano y adiestrador de animales fue una de las figuras más importantes en la vida de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, aunque la estructura familiar cambió cuando ella apenas era una niña.

La familia de Genoveva Casanova

Larry Casanova, que falleció el pasado 20 de mayo pese a que la noticia de su deceso se ha conocido ahora, estuvo casado con Mariana González-Reinmann, madre de Genoveva y de su hermana mayor, Denisse. Sin embargo, el matrimonio puso fin a su relación cuando la socialité tenía tan solo siete años, un acontecimiento que marcó una nueva etapa para toda la familia.

PUEDE INTERESARTE Los hijos mellizos de Federico y Mary de Dinamarca cumplen 15 años: la vida de los miembros más discretos de la familia real

A pesar de la separación de sus padres, Genoveva siempre ha mantenido una estrecha relación con su hermana Denisse, considerada uno de sus grandes apoyos a lo largo de los años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Alejada del interés mediático, Denisse ha preferido desarrollar su vida en un discreto segundo plano. En concreto, en el mundo de la comunicación tras fundar su propia empresa, Casanova Comunicación.

Quienes conocen a la familia destacan el fuerte vínculo que une a ambas desde la infancia. Esa complicidad se ha mantenido intacta con el paso del tiempo, convirtiéndose en una de las relaciones más sólidas del entorno personal de Genoveva.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sobre su padre, con el paso de los años rehízo su vida sentimental. El empresario volvió a casarse, en esta ocasión con Lorena Nassis, con quien amplió la familia al convertirse de nuevo en padre. Fruto de esa relación nació Pablo Casanova, hermanastro de Genoveva, que actualmente tiene 26 años y pertenece a la generación más joven de la familia.

Con él, Genoveva también mantiene una estrecha relación pese a los años de diferencia que les separan. Su entorno más cercano sostiene que su vínculo era casi de madre e hijo. De hecho, la edad de Pablo es similar a la de sus mellizos, Luis y Amina.

En cuanto a su madre, cabe destacar sus antecedentes daneses. Su abuela materna proviene de una destacada familia naviera en Dinamarca y su bisabuelo fue Arnold Eugen Reimann, fundador de la naviera Motortramp. Mariana trabajó como directora de adquisiciones en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, pero en el año 2010 sufrió un ictus por el que se vio obligada a pasar por quirófano hasta en dos ocasiones.

Aunque las trayectorias vitales de los Genoveva y sus hermanos han sido muy diferentes y han permanecido alejadas de la exposición pública, todos comparten el legado familiar que dejó Larry Casanova. Mientras Genoveva alcanzó una gran notoriedad tanto en México como en España en parte por su matrimonio con Cayetano Martínez de Irujo y por su presencia ante las cámaras, el resto de sus hermanos ha optado por una vida mucho más reservada.

Pese a la repercusión mediática que ha acompañado distintos momentos de su vida, siempre ha intentado preservar la intimidad de los suyos, evitando exponer públicamente a sus familiares y limitando las referencias a ellos a contadas ocasiones.