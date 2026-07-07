"Aunque los belgas nos van a plantear un partido complicado, duro, creo que somos favoritos para estar en semis", subraya el presentador de 'El Desmarque'

Los aficionados de la selección española, de la tensión a la euforia con el gol de Mikel Merino para pasar a cuartos del Mundial: “Hemos sufrido más de la cuenta”

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Matías Prats, presentador de 'El Desmarque', ha analizado el último partido de la selección española en el Informativo de El Matinal y ha ensalzado tanto el compromiso del conjunto de la plantilla como la gestión de Luis de la Fuente para conseguir una sufrida victoria ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Con un postrero tanto de Mikel Merino, ya en el descuento, España logró el pase a cuartos de final del Mundial 2026, donde ya espera Bélgica.

Pese a que costó derribar el muro portugués, y pese a la dificultad que se vislumbra en el horizonte, él lo tiene claro: "Aquí todas las grandes sufren. Sufre Francia, sufre Argentina y sufre España, que sigue siendo la gran favorita para mí para ganar este Mundial, quizás junto a la Francia de Mbappé”.

Matías Prats y su análisis del Portugal-España de octavos del Mundial: "Partido igualadísimo"

El presentador de 'El Desmarca' recalca que "no dudaba" de La Roja, si bien reconoce que "el gol de Merino llegó en el minuto 91" y "antes hubo un partido igualadísimo". "Hubo emoción, hubo suspense y hubo sufrimiento". “Partido duro, igualado. Partido en el que a España le costó llegar a la portería de Portugal, pero en el que al final aparecen los buenos. Y los buenos, en esta ocasión, fueron dos suplentes: Ferrán y Merino", apunta.

En ese sentido, precisamente, se acuerda del técnico: "Se vuelve a demostrar que Luis de la Fuente sabe mucho, que es un sabio, que tiene razón siempre y que no se suele equivocar. Y ya estamos en cuartos de un Mundial que, bueno, se nos ha puesto bastante bonito, porque nos viene Bélgica, –partido que será también duro–, y luego Francia en semifinales”, apunta, mirando más allá en el cuadro.

Elogios a Luis de la Fuente y la solidez de la selección española: "No nos han metido gol en cinco partidos"

Sobre la figura del entrenador, precisamente, Matías Prats ha insistido en su buena gestión, acompañada de un combinado nacional plenamente comprometido con lograr la victoria desplegando además un buen fútbol: “Yo le defino como 'el hombre más sabio de España', el hombre tranquilo, el hombre al que nunca le tiembla la mano, ni las piernas, y sabe muy bien qué decisiones tomar para favorecer al equipo. Ayer repitió el 11 de Austria. El equipo estuvo bien, firme. Quizás estamos echando de menos la mejor versión de Lamine y o de Pedri, pero cuando el partido se puso cuesta arriba, cuando los portugueses apretaban, Luis tiró de libreta, metió a Merino, Ferrán y Fabián, en los que él confía mucho, y fueron los que nos ayudaron a ganar el partido”.

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“Yo creo que España está a buen nivel. No nos han metido gol en cinco partidos. Es increíble. Eso no había pasado nunca en la historia del Mundial: que un portero no hubiera encajado gol en una instancia tan avanzada como en cuartos de final, presentarte con un cero en la portería… Yo creo que España está jugando bien y está siendo un equipo muy seguro, así que yo creo que somos un rival muy complicado de batir, que las estrellas poco a poco se van a encontrar y que hay que confiar en esta España de Luis de la Fuente, que tiene 11 buenos en el 11 titular y muchos buenos también en el banquillo para resolver partidos”, ha apostillado.

El próximo partido, contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026

Por último, Matías Prats se ha referido al próximo rival de España: Bélgica, que ha conseguido el pase tras imponerse a la anfitriona Estados Unidos por 1-4 y que va de menos a más en la competición.

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"Creo que nadie contaba con los belgas a estas alturas. Lo pasaron muy mal en dieciseisavos ante Senegal, estuvieron al borde de la eliminación, pero esta noche jugaron muy bien ante los americanos. Al final, ni siquiera Trump ha podido evitar la eliminación de la anfitriona y tienen un equipo muy experto, con el mejor portero del mundo, que es Courtois, con un delantero como Lukaku, con jugadores muy creativos en el centro del campo… Yo no me fío un pelo de Bélgica, pero, sinceramente, somos mejores que ellos y hay que demostrarlo el viernes a las nueve de la noche para poder estar en semifinales del mundial", ha enfatizado.

"España es un equipo que viene de ser campeona de Europa en 2024 y que ahora quiere ganar el Mundial jugando bien al fútbol, proponiendo siempre. No le quema el balón a esta España y, sinceramente, aunque los belgas nos van a plantear un partido complicado, duro, yo creo que somos favoritos para estar en semis", insiste.