Las autoridades marroquíes acusan al periodista, residente en España, de difundir información falsa contra las instituciones del país tras su llegada a Tánger

Trump asegura que EEUU está tomando el control de Ormuz mientras Irán confirma el cierre del paso

Compartir







El periodista Alí Lmrabet, de nacionalidad marroquí y francesa y residente en España, fue detenido este domingo por la tarde en el Aeropuerto de Tánger (Marruecos), adonde había viajado desde Barcelona por motivos personales.

Según ha informado a Europa Press su esposa, la profesora universitaria Laura Feliu, el periodista le comunicó sobre las 19.00 horas que había sido retenido en la Prefectura de Tánger, desde donde posteriormente fue trasladado a Casablanca.

PUEDE INTERESARTE Muere una persona en el segundo tiroteo mortal en el que está involucrado el ICE en menos de una semana en Maine, EEUU

Acusado de difundir información falsa

De acuerdo con el relato de Feliu, las autoridades marroquíes informaron a Lmrabet de que se le imputan cargos relacionados con la "difusión de información falsa y contra las instituciones marroquíes".

El periodista permanece a la espera de comparecer ante el procurador, que deberá concretar los delitos que se le atribuyen y decidir sobre su situación procesal. Lmrabet, de 67 años, ya no ejerce el periodismo en Marruecos, aunque mantiene una intensa actividad en plataformas digitales, donde publica vídeos en YouTube, participa en podcast y difunde contenidos a través de otras redes sociales.

Su trayectoria ha estado marcada por diversos enfrentamientos con las autoridades marroquíes. Entre 2003 y comienzos de 2004 permaneció en prisión tras el cierre de los semanarios que dirigía y fue juzgado por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Posteriormente, cuando intentó reabrir una publicación en 2005, las autoridades le prohibieron ejercer el periodismo en Marruecos durante diez años.

Antecedentes judiciales y una huelga de hambre

Tras finalizar ese periodo de inhabilitación, Marruecos intentó retirarle la documentación marroquí, una decisión que llevó a Lmrabet a iniciar una huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, una protesta con la que finalmente logró recuperar sus documentos de identidad.

Laura Feliu también ha explicado que, en los últimos años, el periodista ha afrontado querellas presentadas por Marruecos en Francia y España relacionadas con sus publicaciones, procedimientos judiciales que, según afirma, resolvió favorablemente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, ha señalado que en los dos últimos meses Lmrabet trabajaba en el lanzamiento de una nueva página web, un proyecto que todavía no había visto la luz en el momento de su detención.