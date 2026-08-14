Los partidos mayoritarios boicotean las elecciones mientras la Cámara de los Comunes reactiva la investigación sobre el euroescéptico

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No es un chiste. El ultra británico Farage revalida su escaño en el Parlamento tras vencer al estrafalario Conde Cubo de Basura. Fue el resultado después de que los partidos mayoritarios boicotean las elecciones mientras la Cámara de los Comunes reactiva la investigación sobre el euroescéptico. Todo ocurrió en las elecciones locales en Clacton, unos comicios declarados por el mismo Farage, prácticamente ganador cantado desde el primer momento, con el objetivo de afianzarse ante la opinión pública en medio de un escándalo de donaciones.

Farage ha ganado con 22.239 votos y ha sacado una mayoría de 12.784 papeletas a su único rival, el Conde Carabasura (en realidad, el escritor Jonathan David Harvey, un candidato satírico que compareció simplemente como exaltación de la democracia).

Ni el partido Laborista ni el Conservador han presentado candidatos a unos comicios que han considerado una pantomima de Farage.

El euroescéptico líder de Reform ha subido respecto a su victoria de 2024, como también lo ha hecho su partido en las encuestas desde entonces. La participación fue del 44,37%, aproximadamente un 14 por ciento por debajo de hace dos años.

Farage, sin embargo, no ha acudido a celebrar su victoria porque la Policía le había informado de que existía una "campaña organizada para perturbar y degradar el resultado". Según fuentes policiales a Press Association, en ningún momento se recomendó a Farage que no asistiera al evento.

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El líder de Reform regresa a su escaño tras verse nuevamente refrendado por su electorado pero otra consecuencia inmediata de su victoria es que la Cámara de los Comunes ha reabierto la investigación pendiente contra Farage después de que este no declarara un regalo de 5 millones de libras (5,8 millones de euros), procedente del multimillonario Christopher Harborne, afincado en Tailandia, que recibió antes de convertirse en diputado en 2024.

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Farage ha declarado que no ha infringido ninguna norma (los diputados tienen permitido aceptar regalos de donantes y solo los declaran si sospechan que podrían influir en sus cargos), el problema es que Harborne declaró a 'The Telegraph' que le había dado el dinero a Farage como "gesto de admiración" por su trabajo para impulsar la campaña del Brexit.

Cuando Farage renunció a su cargo como diputado para presentarse a estas elecciones en Clacton, la investigación quedó en suspenso. No obstante, y según la página web de la Cámara de los Comunes, esta pausa ya se ha revertido.

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El señor Cubo de Basura se ha enfrentado a tres primeros ministros

La primera vez que se puso un cubo de basura en la cabeza fue para presentarse a las elecciones en 2017, cuando desafió a la entonces primera ministra Theresa May en su circunscripción de Maidenhead, aunque por aquel entonces era conocido como Lord Buckethead, un personaje inspirado en una película parodia de Star Wars. Obtuvo 249 votos y se hizo viral, según detalla la BBC.

Harvey encontró otro cubo de basura para cubrirse la cabeza y cambió de personaje, transformándose en el Conde Cara de Cubo de Basura, para enfrentarse al líder conservador, Boris Johnson. Solo obtuvo 69 votos.

En junio de este año, le tocó a Andy Burnham enfrentarse a Binface en las elecciones parciales que allanaron el camino para que el entonces alcalde del Gran Manchester se convirtiera en primer ministro. Obtuvo tan solo 95 votos frente a los 24.927 de Burnham.

El de ahora con Farage es su mejor resultado, pero ¿se convertirá Farage también en primer ministro?