Maitena Berrueco 16 SEP 2026 - 11:14h.

La plataforma de apoyo a Ander denuncia que en ningún informe figura el uso de la pistola táser que se ve en el vídeo

La pistola táser: Cómo funciona y qué efectos producen en el cuerpo sus descargas

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BilbaoEl pasado mes de junio, un vecino de 30 años de la localidad vizcaína de Santurtzi falleció en el hospital de Cruces, dos días después de ser reducido por varios agentes de la Policía Local de esta localidad vizcaína con una pistola táser. La actuación policial quedó grabada por la cámara de un vecino y dos meses después, la plataforma en apoyo a Ander, ‘Justizia Anderrentzat’, la ha difundido para demostrar que la actuación policial fue "violenta" y "desproporcionada".

El vídeo muestra el momento de la detención, a plena luz del día en una calle de la localidad: "El 22 de junio, Ander acudió a la Policía Municipal, en busca de ayuda a raíz de un brote psicótico. La respuesta fue una intervención violenta incluyendo el uso de pistolas táser una vez inmovilizado. Ander estuvo alrededor de dos horas retenido en el suelo, inconsciente y sin atención sanitaria", denuncian desde esta plataforma.

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En las imágenes se aprecia cómo fue reducido Ander, en un primer momento, por tres agentes mientras se escuchan los gritos del joven y algunas frases ininteligibles. Una vez que el joven está en el suelo, parece que uno de los policías coge la pistola táser de la cintura de un compañero y se producen lo que indica son dos descargas con esa arma.

A la carrera, llega entonces, un cuarto policía que se sube sobre los pies del detenido y da pequeños saltos para evitar que pueda moverse. A los cuatro agentes, se suman otros tres más, siete en total.

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Dos horas inconsciente a 40 grados

“La reducción de Ander se produce de forma violenta; una vez reducido, maniatado, y completamente inmovilizado, seis agentes de la policía municipal le continúan agrediendo desproporcionadamente, aplicando incluso descargas eléctricas mediante táser”, denuncian para desmentir la versión de los sindicatos policiales y del Ayuntamiento.

La plataforma, que lleva meses investigando lo ocurrido, denuncia que el detenido estuvo “reducido e inconsciente” en el suelo durante alrededor de dos horas”, aquel 22 de junio a las 15 horas, cuando “en plena ola de calor", los termómetros rozaban los 40 grados en Santurtzi. Además, aseguran que en los informes no consta la utilización de la pistola táser, como demuestra el vídeo ahora difundido. “Esta omisión consciente de información condicionó la atención sanitaria que Ander recibió, y en esas condiciones se realizó la autopsia”, añaden.

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La Plataforma Justizia Anderrentzat ha convocado una manifestación para el próximo 3 de octubre, “porque Ander merece justicia” y exigen depurar responsabilidades policiales, políticas y mediáticas, reconocer a Ander como victima de la violencia policial, garantizar que esto no le ocurrirá a nadie en el futuro mediante la prohibición del uso de recursos y técnicas policiales potencialmente letales, como los táseres; y la inmediata expulsión de los policías implicados.