El secretario de Defensa de Estados Unidos ha justificado la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves"

El Pentágono todavía no ha hablado sobre las implicaciones de que una ejecución sea pública, por lo que no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo de acceso

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El público podrá ver la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército, Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, en el estado de Texas, según ha afirmado este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La ejecución de Hasan tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón de soldados armados con fusiles, según explicó Hegseth, quien ha asegurado que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.

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El secretario ha justificado la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves", de acuerdo con declaraciones a medios locales.

Vuelta al lugar del ataque

El Pentágono todavía no ha hablado sobre las implicaciones de que una ejecución sea pública, por lo que no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo de acceso. Hegseth tampoco ha detallado cuántos soldados formarán el pelotón ni cómo será la selección de los mismos.

El secretario ha señalado además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, y consideró "obvio" que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.

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Cuando le preguntaron por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre".

La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.

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Hasan, psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato por el ataque, por los 32 heridos que dejó.