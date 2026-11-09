Donald Trump ha reconocido haber cometido algunos errores en su mandato tras los resultados electorales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS que el malestar ciudadano con la intervención militar en Irán, el incremento de los precios de los carburantes y los problemas de la economía cotidiana provocaron la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) celebradas el pasado martes.

El mandatario ha asegurado tras evaluar los resultados que a una parte del país "no le gustaba la guerra" ni el aumento del precio de los carburantes a consecuencia de esta. No obstante, ha defendido una vez más que su nombre no estaba en la papeleta y que, de haber competido directamente, la situación habría sido "muy diferente".

Pese al revés electoral que ha otorgado a los demócratas una sólida mayoría en ambas cámaras del Congreso, Trump ha justificado su decisión de autorizar las operaciones militares en Oriente Próximo argumentando la necesidad imperiosa de frenar el programa nuclear iraní. "Asumo que históricamente será una decisión muy buena. ¿Es una buena decisión para hoy y para mañana? Quizá no, pero tengo que hacer lo correcto para el país", ha recalcado.

Trump dice que las fuerzas estadounidenses han ganado

En el plano militar y geopolítico, el presidente norteamericano ha expuesto que las fuerzas estadounidenses han "ganado" el conflicto tras haber destruido la capacidad naval y aérea de Teherán, así como su infraestructura nuclear, por lo que por ahora descarta escalar el conflicto. Además, ha garantizado que exigirá el reembolso íntegro de los costes bélicos a los países aliados protegidos en la región, remarcando que "sin Estados Unidos, Israel no existiría".

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Respecto a la política interior y la gestión migratoria, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha sugerido por primera vez que su política de deportaciones masivas fue "demasiado dura" y que ha acabado perjudicando electoralmente a su formación al impactar sobre trabajadores asentados en el país.

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En este sentido, Trump se ha mostrado abierto a negociar con la nueva mayoría demócrata en el Congreso un acuerdo legislativo que permita regularizar a inmigrantes sin antecedentes que lleven años trabajando en el país, comprometiéndose a pausar los ataques verbales hacia la oposición si ello facilita el consenso.

Ha descartado la necesidad de autoindultarse

Finalmente, el mandatario estadounidense ha descartado la necesidad de autoindultarse antes de concluir su mandato, si bien ha confirmado que otorgará un "número elevado de indultos" a colaboradores y cargos de su Administración para evitar que sean sometidos a persecuciones judiciales tras su salida de la Casa Blanca.

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Una salida que se producirá tras las elecciones presidenciales en 2028 de las que se ha mostrado cauto acerca de un respaldo a un candidato republicano, aunque ha destacado la solidez "del banquillo" de su partido. Tras alabar el desempeño del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien considera una opción destacada pero no la única, el mandatario ha evitado dar otros nombres propios apuntando también a la existencia de "excelentes senadores".

No obstante, ha reivindicado el peso de su apoyo en las primarias del partido y ha defendido que el movimiento 'Make America Great Again' (MAGA, por sus siglas en inglés) sobrevivirá a su liderazgo personal por tratarse de una filosofía basada en el "sentido común".