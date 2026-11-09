Ingresado grave un hombre tras mutilarse los genitales en El Ejido, Almería

La principal hipótesis de los investigadores del caso apunta a que el hombre habría sufrido una alteración mental severa

El hombre avanzaba bajo la lluvia vestido únicamente con ropa interior, portando una mochila a la espalda y esgrimiendo un cuchillo

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AlmeríaUn hombre con antecedentes y problemas de salud mental está ingresado en estado grave en el Hospital de Poniente de El Ejido (Almería), tras mutilarse la zona genital.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE de que el afectado, con hasta 30 detenciones previas por diversos motivos, sufre patologías de índole psicológica y fue localizado caminando semidesnudo y armado con un cuchillo por la autovía A-7.

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La principal hipótesis de los investigadores del caso apunta a que el hombre habría sufrido una alteración mental severa, momento en el cual se habría cortado el pene y los testículos provocándose lesiones de gravedad, que han requerido su inmediata asistencia y hospitalización. Los hechos que han desencadenado la alerta ciudadana se han registrado durante la mañana de este lunes.

El hombre iba vestido con la ropa interior, una mochila y un cuchillo

A las 11:50 horas de este lunes, el servicio de emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir varias llamadas de conductores y testigos que advertían de que había una persona caminando a pie por la autovía A-7, a la altura del kilómetro 824, dentro del término municipal de El Ejido.

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El hombre avanzaba bajo la lluvia vestido únicamente con ropa interior, portando una mochila a la espalda y esgrimiendo un cuchillo ensangrentado en la mano.

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Desde el centro coordinador del 112 se dio aviso inmediato a las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, aunque la mayor parte de la intervención policial fue asumida por los efectivos de la Policía Local de El Ejido, quienes se han desplegado en la zona con un indicativo del 092 y con miembros de la unidad especializada del Grupo de Operaciones de Apoyo Policial (GOAP).

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía para intervenir e iniciar las correspondientes averiguaciones y en apoyo a las fuerzas locales.

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Una vez que el hombre ha sido interceptado y reducido por el operativo policial en la autovía, ha sido atendido in situ por los servicios sanitarios y evacuado al Hospital de Poniente, donde permanece ingresado debido a la gravedad de sus lesiones.