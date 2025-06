Estos son los principales fraudes asociados con la lotería: aprende a identificarlos y evitarlos

La suerte existe, pero la prudencia es el único boleto seguro para evitar caer en manos de estafadores

La ilusión por ganar la lotería puede convertirse en una pesadilla si se cae en alguna de las múltiples estafas que proliferan alrededor de este juego de azar. Desde notificaciones falsas de premios hasta la venta de décimos inexistentes, los delincuentes utilizan diversas tácticas para engañar a los incautos. Repasamos algunos de los fraudes más comunes y qué debes hacer para protegerte de ellos.

Notificaciones de premios no solicitados

Una de las estafas más frecuentes consiste en recibir correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas informando sobre un supuesto premio de lotería, incluso sin haber jugado a este juego. Este tipo de mensajes suelen solicitar datos personales o un pago por adelantado para liberar el premio en concepto de “tasas”, “impuestos” o “gestiones administrativas”.

En estos casos es importante saber que no existe ninguna lotería legítima solicita dinero para entregar un premio y la recomendación es eliminar estos mensajes sin pinchar en sus enlaces o responder. Y es que, además, piensa que si no has jugado, no puedes ganar un premio. Si te dicen lo contrario, huele a timo.

Venta de décimos falsos

La venta de boletos de lotería falsificados es otra práctica común, especialmente prolífica en el mundo online. Estos billetes probablemente carezcan de alguno (o incluso de todos) los elementos de seguridad que las entidades incluyen en ellos, como puede ser el caso del código de barras, el número de serie único o el sello oficial. Para evitar ser víctima de este fraude, es fundamental adquirir los décimos únicamente en establecimientos autorizados o directamente en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

El "tocomocho"

Este timo tradicional implica que un estafador ofrezca un billete de lotería supuestamente premiado a cambio de una suma de dinero inferior al premio, aduciendo diversas razones, como puede ser la imposibilidad física de reclamar el montante correspondiente. A menudo, un cómplice confirma la veracidad del billete para terminar de convencer a la víctima de su autenticidad. Sin embargo, el billete resulta ser completamente falso o en realidad no está ni premiado. La Policía Nacional recomienda desconfiar de estas ofertas y no realizar transacciones precipitadas.

Suplantación de identidad en línea

Los ciberdelincuentes crean sitios web o perfiles de redes sociales que buscan replicar a los de las organizaciones oficiales de lotería para engañar a los usuarios. A través de estos sitios se pueden solicitar datos personales o pagos para liberar premios inexistentes. Es crucial verificar la autenticidad de las páginas y no proporcionar información sensible en sitios no oficiales.

La ilusión por ganar un gran premio puede nublar el juicio incluso de las personas más precavidas. Los fraudes relacionados con la lotería explotan precisamente esa esperanza colectiva, disfrazándose de suerte cuando en realidad solo esconden engaños. Por eso, estar bien informado y mantener una actitud crítica ante cualquier ofrecimiento inesperado es la mejor defensa.

Recordar que ningún sorteo legítimo pedirá nunca dinero por adelantado ni datos sensibles por medios no verificados es fundamental. Ante la mínima duda, lo más prudente es consultar directamente con las fuentes oficiales, como SELAE (Loterías y Apuestas del Estado), y jamás compartir información personal o bancaria con terceros no contrastados.

Porque sí, la suerte existe. Pero la prudencia también, y es el único boleto seguro para evitar caer en manos de estafadores.