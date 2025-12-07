Asegurar el décimo de la Lotería de Navidad en 2025: cuánto cuesta y qué te cubre

La prima en 2025 se sitúa en los 3 euros por décimo

¿Es legal que me cobren 2 euros adicionales por comprar un décimo de Lotería de Navidad?

Cuando compras un décimo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad esperas ver la bolita de “El Gordo” y que un niño de San Ildefonso grite tu número al viento, para después vivir una explosión de alegría, seguida del disfrute de un premio más que jugoso. Pero con lo que muchos no cuentan es que, si te toca un premio grande, Hacienda se queda con parte importante de tu ganancia potencial, ya que la ley establece que todos los premios que superan los 40.000€ por décimo soportan una retención del 20%, que se realiza automáticamente al retirar el premio de la entidad bancaria correspondiente.

Para evitar esa situación las aseguradoras han creado un producto que, quizás, sea poco tradicional, pero que cada vez más común: el seguro para el décimo.

¿Qué es y cómo funciona?

Este seguro funciona como una póliza que contratas antes del sorteo para “asegurar” tu décimo. Si ese billete resulta agraciado, la aseguradora se compromete a indemnizarte con el importe que hayas perdido por la retención fiscal. En otras palabras: en lugar de quedarte con, por ejemplo, 328.000€ tras la pertinente retención, podrías recibir los 400.000€ íntegros si la póliza cubre esa diferencia.

La mecánica típica: compras el décimo, contratas el seguro online, para lo que subes una foto o datos del décimo, pagas la prima y esperas el resultado del sorteo con los dedos cruzados. Si tu número toca y cumple las condiciones del seguro, por lo que recibiría retención, la aseguradora te paga la indemnización pactada.

Eso sí, es importante tener presente que la indemnización sí que tributa como ganancia patrimonial cuando la declares en tu IRPF. Es decir, no “evitas pagar impuestos”, sino que puedes recuperar lo que te quitó Hacienda, aunque luego habría que declararlo de forma pertinente.

El coste de esta cobertura es sorprendentemente bajo, de forma que para el sorteo de Navidad 2025, son varias las compañías que anuncian primas desde los 3€ por décimo. Este tipo de seguros está disponible para cualquier sorteo, pero para estos juegos menos relevantes la prima puede bajar a 0,25€ o 0,50€.

Así que si estás entre esos millones de compradores navideños, haber pagado esos 3€ extra para protegerte puede parecer un precio razonable en comparación con los beneficios que obtendrás. Además, algunas pólizas ofrecen servicios adicionales entre los que se incluyen asesoramiento fiscal y financiero para gestionar el premio, optimizar la declaración y orientar el ahorro.

Eso sí: la póliza no cubre “un décimo premiado” en términos de garantizar que te llevas un premio; cubre la contingencia de que te toque y Hacienda te retenga. La posibilidad de ganar sigue siendo la misma.

¿Vale la pena contratarlo?

Depende. Si tu décimo tiene un coste extra simbólico (los 3 € de prima) y la cobertura te permite quedarte con el premio bruto, el cálculo puede salir favorable frente al riesgo de “perder” decenas de miles de euros en retención. Pero hay que considerar que no todos los décimos tocan. Si no ganas nada, habrás pagado 3€ por nada. Además, la indemnización si ganas tributará como ganancia patrimonial en tu IRPF. También es importante tener en cuenta que es absolutamente necesario haberlo contratado antes del sorteo y que sea específico para cada décimo que quieras asegurar.

Si estás jugando solo por diversión o por poco importe de premio, quizá no lo veas necesario. Pero si compartes décimos, apuestas fuerte o el número tiene valor simbólico, puede ser un seguro de tranquilidad.

Pasos para contratarlo en 2025

Compra tu décimo en punto autorizado o plataforma oficial. Accede a la oferta de seguro para el sorteo de Navidad antes del cierre de venta. Registra los datos del décimo, paga la prima (por ejemplo 3 €) y recibe la confirmación. Si resultas ganador, cobra tu premio neto y contacta con la aseguradora para la indemnización por retención.

Ten en cuenta que deberás incluir esa indemnización en tu declaración de la renta del año siguiente.

Asegurar tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 es una opción que ya existe, cuesta pocos euros y puede darte la tranquilidad de no perder una parte considerable del premio si eres uno de los afortunados. No cambia tus probabilidades de ganar pero transforma lo que recibirías en caso de premio. Si el decimo tiene para ti gran valor —emocional o económico—, quizá esos 3 € sean una inversión sensata. Pero recuerda, seguirás jugando al azar, solo con un pequeño “colchón” fiscal por si la suerte sonríe.