La predilección por la terminación en 5 ha llevado la fortuna a la pequeña localidad burgalesa de Milagros. Un bar del municipio, el Bar Herrero, ha repartido 3,6 millones de euros correspondientes a 60 series -60.000 euros cada una- del número 77.715, tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

El dinero ha quedado mayoritariamente entre los poco más de medio millar de vecinos, además de "algún visitante" de este municipio próximo a Aranda de Duero.

La historia de este premio tiene como protagonista al dueño del establecimiento, fiel a una superstición que mantiene desde hace años. "Mi cuñado siempre ha apostado por el 5, siempre le ha gustado esa terminación y todos los años pedía a la Administración de Aranda un número que acabara así y mira… este año ha habido suerte", ha comentado a Europa Press un familiar del Bar Herrero.

El ambiente en el pueblo ha sido de sorpresa y alegría contenida. "Él -por el dueño- no para de atender a gente, está muy liado", ha señalado entre risas el familiar, explicando que Milagros es una localidad pequeña, de cerca de 500 personas, que estaba "poco a poco" enterándose de lo que había pasado. "No es El Gordo, pero es mucho dinero", ha añadido.

Las 60 series del número premiado fueron vendidas íntegramente por la administración número 4 de Aranda de Duero, situada en la plaza Santa María. Su titular, Carmen Palacios, lleva vinculada a la venta de lotería desde 1973, primero como despacho y desde 2012 como Administración de Lotería.

Para Palacios, el premio tiene también un significado personal. "Pues no me queda mucho, así que para mí es una alegría enorme despedirme casi con este premio", ha apuntado a Europa Press.

Ha sido ella misma quien ha explicado el destino de los décimos: "Pedimos un número que acabara en cinco como petición de un cliente y se lo vendimos todo a él, las 60 series, que ha vendido en décimos".

Así, una preferencia numérica mantenida durante años ha terminado por llevar la suerte a Milagros, donde la Navidad se recordará como aquella en la que el 5 hizo honor a su fama.