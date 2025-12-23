En este pequeño pueblo de montaña a todos sus vecinos les ha tocado el premio Gordo

LeónLa localidad de Manzaneda de Cabrera, en León, ha recibido la suerte por completo: los veinte vecinos censados en este pequeño pueblo de montaña llevaban un décimo con el número 79432, primer premio de la Lotería de Navidad 2025.

El premio ha llegado de la mano de la asociación cultural de campaneiros y ha repartido 120 millones de euros en la localidad.

El primer premio inunda León tras un duro año de incendios

El centro de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias de Laciana, ubicado en Villablino (León), ha repartido 180 millones de euros en esta comarca y la de Babia con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, tras una "año duro" en la zona.

"Ya era hora de que tocara algo bueno en esta comarca", ha celebrado la directora del centro, Isabel Bares, en declaraciones a Europa Press tras enterarse de que la lotería que venden cada año con la idea de "sacar un pequeño donativo" ha repartido suerte esta vez.

El centro ha vendido 45 series del 79.432, el número agraciado con el 'Gordo', un número que llegó a este espacio desde la administración de Loterías 2 de Villablino que, a su vez, recibió el mismo por un intercambio con la 1 de La Bañeza.

El 79.432, un número escogido al azar por el centro, ha dejado así una lluvia de millones en las comarcas, todo ello tras un "año duro" en la de Laciana y en concreto Villablino que, como otras localidades de la provincia de León se vio este verano afectada por los incendios forestales.

Además, esta comarca ha sufrido la pérdida de seis de sus vecinos en dos trágicos accidentes mineros, uno de ellos en el ocurrido el 21 de noviembre en Cangas de Narcea y cinco en el que tuvo lugar el 31 de marzo en Cerredo (Asturias).