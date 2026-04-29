Redacción Madrid 29 ABR 2026 - 14:15h.

Miguel Fuentes niega las acusaciones al tiempo que denuncia “una campaña de aislamiento y presión contra mi persona que ha terminado en un ‘juicio sumarísimo’”

Mónica García anuncia que será la candidata de Más Madrid en 2027: "Quiero que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas"

Compartir







Miguel Fuentes Sánchez, concejal y exportavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de Parla, Madrid, ha sido expulsado del partido acusado de un presunto caso de "hostilidad" hacia una compañera, que el político ha negado en un comunicado en redes sociales. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, del PSOE, ha decretado la retirada de las "competencias" que ejercía hasta el momento.

Miguel Fuentes asumía hasta el momento las delegaciones de Juventud, Transición Ecológica y Movilidad Sostenible, que asumirá el propio regidor, y la tercera tenencia de Alcaldía.

"Comportamientos hostiles"

La expulsión de Fuentes se dio a conocer esta mañana a raíz de una resolución del partido que lo sancionaba por "comportamientos hostiles" hacia una compañera de formación en el Ayuntamiento. "Inmadura, insoportable, te pasas el día jodiendo", son algunas de las expresiones que habría utilizado para dirigirse a compañeras de partido en la localidad, según han trasladado fuentes conocedoras de los hechos denunciados ante los órganos del partido.

Según la resolución del proceso sancionador, Fuentes habría incurrido en reiterados "menosprecios sobre su trabajo en el ámbito institucional, su actividad militante y sus características personales o estéticas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fuentes ha anunciado una rueda de prensa en la que asegura aportará documentación en su defensa, pero antes ha querido negar las acusaciones que pesan contra él. Asegura que durante más de un año ha vivido “una situación insoportable dentro de Más Madrid” que intentó resolver “por canales internos, con discreción y lealtad al proyecto”. La filtración a la prensa de su expediente disciplinario, afirma, le obliga ahora a explicar públicamente los motivos de su denuncia.

Fuentes sostiene que lo que comenzó como “unas discrepancias legítimas” derivó en “una campaña de aislamiento y presión contra mi persona que ha terminado en un ‘juicio sumarísimo’”. Según su relato, el proceso disciplinario se ha desarrollado sin garantías: “No se me ha escuchado ni he tenido un proceso justo”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El concejal afirma sentirse especialmente agraviado por la falta de información sobre las acusaciones internas. Denuncia que, mientras trataba de ejercer su defensa, “sea la prensa quien disponga de más información que yo mismo”. Asegura que “a día de hoy desconozco el contenido íntegro de dicho expediente y las imputaciones que se me atribuyen”, que está conociendo “por primera vez a través de publicaciones en medios de comunicación”. Pese a ello, afirma que “se ha dictado ya una resolución”, lo que le coloca en “una situación de absoluta indefensión” y le obliga “a defenderme a ciegas”. Considera que esta actuación “vulnera de forma evidente las garantías más básicas de cualquier procedimiento” y demuestra “una absoluta falta de respeto a mis derechos”.

En su intento de resolver el conflicto dentro de la organización, Fuentes explica que denunció ante el Comité de Código Ético a tres miembros del partido “porque siempre quise solucionar esto dentro de la organización”. También pidió “la tutela de mis derechos al Comité de Garantías” y, en un último intento, envió “una carta a la dirección del partido pidiendo auxilio ante este atropello”. Interpreta que “esta filtración de hoy, es la respuesta que me dan”.

El concejal lamenta que se utilicen “mecanismos de castigo para resolver diferencias políticas” y que se filtren para generar “un daño que ya es irreparable”. Asegura que “no he sido el único caso” y que durante más de un año pidió amparo sin obtener respuesta.