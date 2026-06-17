Los cambios en el abono transporte de Madrid despertaron críticas por parte de la izquierda

Así se solicita el nuevo abono de transportes en Madrid si eres joven: dónde hay que estar empadronado y cómo se demuestra

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El Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM) ha remitido una carta a todas las comunidades y ciudades autónomas para la promover la firma de convenios que permitan extender los abonos de transporte de la región a personas no empadronadas en ella, en particular jóvenes estudiantes y universitarios.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que apuntan que las misivas, firmadas por el gerente del CRTM, Pablo Rodríguez Sardinero, invitan "expresamente" a las autonomías a suscribir acuerdos de este tipo.

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Abundantes críticas de la izquierda

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, avanzó el pasado lunes 15 de junio esta iniciativa coincidiendo con la entrada en vigor de la obligación estar empadronado en Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP), el único soporte donde se puede cargar el abono mensual para usar el transporte público madrileño.

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Esta medida fue publicada el pasado viernes 12 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y recibida con abundantes críticas desde la izquierda, que denuncia que se excluye así a miles de estudiantes e inmigrantes, dado que hasta ahora el uso de la TTP no requería estar empadronado.

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Desde la Consejería apuntan que el CRTM ha explicado esta nueva situación en las cartas enviadas a las comunidades autónomas y que apunta, como modelo de referencia, al convenio ya existente entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, mediante el que esta región cofinancia la subvención de los abonos de sus residentes que estudian en Madrid.

Fácil acceso de los jóvenes al abono transporte

En su carta, el gerente del CRTM subraya que los convenios se habrán de fundamentar "en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones" y plantea, con carácter prioritario, "facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región".

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Además, se ofrece a remitir un borrador de acuerdo con los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para su formalización a aquellas administraciones interesadas.